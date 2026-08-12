Megoldottuk a matekpéldát, amit Magyar Péter el sem mert kezdeni

Más típusú lesz Paks II hűtése

– A Paks II beruházás hűtési koncepciójának további fontos eleme, hogy a két új blokkhoz eleve kiegészítő csúcshűtő berendezéseket terveztek. Ezek éppen kedvezőtlen dunai és meteorológiai körülmények esetén kaphatnak szerepet:

szükség esetén a felmelegedett hűtővizet még azelőtt lehűtik, hogy visszakerülne a Dunába. Ezáltal mérsékelhető a folyó hőterhelése, és elősegíthető a környezetvédelmi korlátok betartása.

Legalább ilyen fontos a vízkivétel kérdése, és van is rá válasz a tervek között.

A Paks II vízkivételi szintje mintegy két méterrel alacsonyabban lesz, mint jelenleg, a paksi atomerőmű esetében.

Ez éppen a rendkívül alacsony dunai vízállások esetén biztosít lényegesen nagyobb műszaki tartalékot. Magyarán: az új blokkok tervezői már a konstrukció kialakításakor számoltak a szélsőségesen alacsony dunai vízállások lehetőségével – szögezte le az atomenergetikai mérnök.

További hűtési megoldásokat is kap Paks II

Arról is beszélt, hogy mindezek mellett Paks II terveiben tartalék biztonsági hűtési és hőelvonási megoldások is szerepelnek. Fontos azonban három alapvetően különböző műszaki kérdést világosan elválasztani egymástól:

a nukleáris biztonsághoz szükséges hőelvonást,

a villamosenergia-termeléshez szükséges normál üzemi kondenzátorhűtést,

valamint a Duna hőterhelésére vonatkozó környezetvédelmi követelmények teljesítését.

Ezek összemosása szakmailag téves következtetésekhez vezethet Hárfás szerint, aki hangsúlyozta: