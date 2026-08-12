Megoldottuk a matekpéldát, amit Magyar Péter el sem mert kezdeni

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A miniszterelnök – a fideszes Takács Pétert is bekeverve – a meglévő és a majdani paksi erőmű hűtése kapcsán említett meg egy számítási feladatot.

Somogyi Orsolya
2026. 08. 12. 5:30
Duna, Paksi Atomőmű, Paks II, látványterv
A Duna túlpartján áll a paksi atomerőmű régi és új kiépítése (látványterv) Forrás: Paks II. Zrt.
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Más típusú lesz Paks II hűtése

– A Paks II beruházás hűtési koncepciójának további fontos eleme, hogy a két új blokkhoz eleve kiegészítő csúcshűtő berendezéseket terveztek. Ezek éppen kedvezőtlen dunai és meteorológiai körülmények esetén kaphatnak szerepet:

szükség esetén a felmelegedett hűtővizet még azelőtt lehűtik, hogy visszakerülne a Dunába. Ezáltal mérsékelhető a folyó hőterhelése, és elősegíthető a környezetvédelmi korlátok betartása.

Legalább ilyen fontos a vízkivétel kérdése, és van is rá válasz a tervek között.

A Paks II  vízkivételi szintje mintegy két méterrel alacsonyabban lesz, mint jelenleg, a paksi atomerőmű esetében.

Ez éppen a rendkívül alacsony dunai vízállások esetén biztosít lényegesen nagyobb műszaki tartalékot. Magyarán: az új blokkok tervezői már a konstrukció kialakításakor számoltak a szélsőségesen alacsony dunai vízállások lehetőségével – szögezte le az atomenergetikai mérnök.

További hűtési megoldásokat is kap Paks II

Arról is beszélt, hogy mindezek mellett Paks II terveiben tartalék biztonsági hűtési és hőelvonási megoldások is szerepelnek. Fontos azonban három alapvetően különböző műszaki kérdést világosan elválasztani egymástól:

  • a nukleáris biztonsághoz szükséges hőelvonást,
  • a villamosenergia-termeléshez szükséges normál üzemi kondenzátorhűtést,
  • valamint a Duna hőterhelésére vonatkozó környezetvédelmi követelmények teljesítését.

Ezek összemosása szakmailag téves következtetésekhez vezethet Hárfás szerint, aki hangsúlyozta:

nem helytálló azt a benyomást kelteni, hogy a szakemberek vagy az atomenergia-felügyelet csak most szembesült volna az alacsony vízállás, a magas vízhőmérséklet vagy a kiegészítő hűtési lehetőségek kérdésével.

A Paks II atomerőmű látványtervén jól kivehető a hűtővíz-csatorna is. (Fotó: Paks II. Zrt.)

– Természetesen helyes és szükséges szakmai feladat, hogy a két paksi kiépítés jövőbeni üzemére vonatkozóan minden elképzelhető szélsőséges dunai állapotot, valamint a két erőmű egyidejű üzemét is folyamatosan értékeljék. A klímaváltozás következtében változó környezeti feltételek miatt indokolt lehet további műszaki megoldások vizsgálata, és amennyiben szükséges, azok alkalmazása is – tette hozzá az atombiztos.org szakmai blog szerzője.

Hangsúlyozta, hogy ez a szemléletmód nem valamiféle korábbi tervezési hiba utólagos felismerését jelenti. Éppen ellenkezőleg: egy legalább hatvanéves üzemidőre tervezett nukleáris létesítménynél természetes mérnöki és nukleáris biztonsági követelmény, hogy a létesítmény teljes életciklusa alatt folyamatosan értékeljék a külső körülmények változását, és szükség esetén tovább növeljék annak ellenálló-képességét.

Ezek alapján, meg egyébként is, minimum érdekes felvetés, hogy ne gondoltak volna a Paks II atomerőművi projekt előkészítésénél és tervezésénél az alacsony vízállásra és a magas vízhőmérsékletre. Valódi szakmai felvetés ugyanakkor az, hogy az évtizedekre előretekintő klímaváltozási előrejelzések és az újabb tapasztalatok alapján szükséges-e a már betervezett megoldásokon túl további hűtési kapacitásokkal tovább növelni az erőmű alkalmazkodóképességét. A szakértő szerint csak ez utóbbiról érdemes vitázni.

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