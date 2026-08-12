Odüsszeia: Ithaka lehet a következő filmes zarándokhely?



A hatás pedig már túlmutat a mozikon. A brit Google-keresésekben például egyetlen hónap alatt 550 százalékkal nőtt a „learn Greek”, vagyis a görög nyelv tanulására vonatkozó keresések száma – hívta fel a figyelmeta GreekReporter. Nagy-Britanniában az év első felében közel negyvenezer példány fogyott Homérosz Odüsszeiájából, mintegy hetven százalékkal több, mint egy évvel korábban. Mindez arra utal, hogy Nolan filmje nemcsak szórakoztat, hanem egy nagy klasszikus iránt is új érdeklődést ébresztett.



Ellephetik a turisták Ithakát Nolan Odüsszeiája miatt



Az ithakaiak számára mindez különösen jó hír. A sziget ugyan kristálytiszta vizeivel, festői öbleivel és hegyvidéki tájaival önmagában is vonzó úti cél, mégsem tartozott Görögország leglátogatottabb szigetei közé, ami vélhetően annak tudható be, hogy a mintegy 117 négyzetkilométeres szigetnek nincs nemzetközi repülőtere. A helyiek szerint azonban most olyanok is felfedezhetik, akik korábban legfeljebb Homérosz könyvében találkoztak a nevével.

Dionüszisz Sztanicasz, Ithaka polgármestere szerint a film hatása egyelőre nem jelentkezett nagyságrendi látogatószám-emelkedésben, ám a következő évben már komolyabb turisztikai boomra számítanak. Ennek egyik oka, hogy Nolan filmjét nem minden országban egyszerre mutatják be, így a produkció által kiváltott érdeklődés fokozatosan terjedhet tovább.

A helyi vállalkozók már most érzik a változást: