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Odüsszeia: Ithaka lehet a következő filmes zarándokhely?

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Christopher Nolan grandiózus Odüsszeia-filmje nemcsak a mozikban keltett hullámokat: a görögországi Ithaka is abban bízik, hogy a világszerte milliókat megszólító produkció új turisták tömegét csábítja a legendás szigethez. A film hatása már most érződik, a következő szezonban pedig akár új korszak kezdődhet a piciny görög sziget idegenforgalmában, ami más szigetekre is hatással lehet.

Balázs D. Attila
2026. 08. 12. 5:24
Ithaka szigete
Ithaka szigete Forrás: Wikipédia
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A hatás pedig már túlmutat a mozikon. A brit Google-keresésekben például egyetlen hónap alatt 550 százalékkal nőtt a „learn Greek”, vagyis a görög nyelv tanulására vonatkozó keresések száma – hívta fel a figyelmeta GreekReporter. Nagy-Britanniában az év első felében közel negyvenezer példány fogyott Homérosz Odüsszeiájából, mintegy hetven százalékkal több, mint egy évvel korábban. Mindez arra utal, hogy Nolan filmje nemcsak szórakoztat, hanem egy nagy klasszikus iránt is új érdeklődést ébresztett.


Ellephetik a turisták Ithakát Nolan Odüsszeiája miatt


Az ithakaiak számára mindez különösen jó hír. A sziget ugyan kristálytiszta vizeivel, festői öbleivel és hegyvidéki tájaival önmagában is vonzó úti cél, mégsem tartozott Görögország leglátogatottabb szigetei közé, ami vélhetően annak tudható be, hogy a mintegy 117 négyzetkilométeres szigetnek nincs nemzetközi repülőtere. A helyiek szerint azonban most olyanok is felfedezhetik, akik korábban legfeljebb Homérosz könyvében találkoztak a nevével.
Dionüszisz Sztanicasz, Ithaka polgármestere szerint a film hatása egyelőre nem jelentkezett nagyságrendi látogatószám-emelkedésben, ám a következő évben már komolyabb turisztikai boomra számítanak. Ennek egyik oka, hogy Nolan filmjét nem minden országban egyszerre mutatják be, így a produkció által kiváltott érdeklődés fokozatosan terjedhet tovább.
A helyi vállalkozók már most érzik a változást: 

az éttermekben és üzletekben egyre többször kerül szóba a film, az ajándékboltok pedig azt tapasztalják, hogy a látogatók egyre inkább tudják, hol keressék Odüsszeusz legendás hazáját.

Homérosz ithakai szobra Fotó:  Wikipédia

Az igazi Nolan-rajongók az olasz Favignanat is megcélozhatják


Ez azonban érdekes ellentmondást is teremt. Nolan Odüsszeiájának egyik legfontosabb „turisztikai helyszíne” ugyanis nem is Ithaka. A filmben Odüsszeusz szigetét többek között a Szicília partjainál fekvő Favignana szigete jeleníti meg, ahol a Castello di Santa Caterina környékén forgattak. Vagyis a filmrajongók egy része éppen azokhoz a helyekhez utazhat majd, ahol a filmet forgatták, mások viszont az eredeti legendás helyszínt kereshetik fel. Ithaka számára ez utóbbi lehet az igazi lehetőség: nem filmes díszletként, hanem Odüsszeusz valódi kulturális örökségeként kínálhatja magát.

A Reuters szerint a nagyjából 3000 lakosú Favignana sziget már a forgatás alatt is komoly gazdasági hasznot érzett: mintegy 500 helybéli dolgozott a produkció körül, a forgatás pedig 1–2 millió eurónyi helyi költést generált. A helyi vezetés most arra készül, hogy a film bemutatása után érkező érdeklődést hosszabb távon is turisztikai előnnyé alakítsa. Többek között állandó, a filmhez kapcsolódó kiállítást terveznek, amelyet októberben nyithatnak meg.

Favignana mindezen túl is szoros szálakkal kötődik Homérosz Odüsszeiájához. Samuel Butler angol tudós 19. században megfogalmazott elmélete szerint a sziget nem más, mint a „Kecskék szigete” (ógörögül Aegusa), ahol Odüsszeusz és társai partra szálltak, hogy élelmet vételezzenek Ithakába vezető hosszú útjuk során. Az Odüsszeia kilencedik énekében Homérosz így ír: 

Ezután a Kecskék szigetén szálltunk partra; ott kecskéket sütöttünk, és élelmet vételeztünk, mielőtt szembeszálltunk volna a Küklopsszal.

Fotó:  Wikipédia PhilipRomano

 

A film egyszerre áldás és kihívás


A filmes turizmus erejét már számos korábbi produkció bizonyította. Egy népszerű film képes olyan helyeket is feltenni a turisták térképére, amelyek korábban csak a helyiek vagy a megszállott utazók számára voltak ismertek. Nolan esetében ezt ráadásul egy több ezer éves kulturális történet és világsztárok sora erősíti.
Ithaka azonban nem feltétlenül akar úgy járni, mint azok a felkapott mediterrán úti célok, amelyek a tömegturizmus miatt éppen azt a nyugalmat és természeti értéket veszítették el, amely eredetileg vonzóvá tette őket. 

Így esélyes lehet az előszezon és az ithakai utószezon meghosszabbítása, hiszen márciusban, áprilisban, októberben és akár novemberben is több látogató érkezhet, ha az Odüsszeia iránti érdeklődés tartósnak bizonyul. 

Mindez viszont a szomszédos Kefallóniára is hatással lehet, ahonnan kompjáratokkal könnyen elérhető a mesés Ithaka, amely remélhetően kellő ésszel és fenntarthatósági reflexekkel tudja majd kezelni a filmrajongók áradatát.

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