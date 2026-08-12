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Nem minden dolce vita az olasz tengerparton – helyszíni riport egy súlyos problémáról

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Miközben az észak-olaszországi üdülővárosok gazdasága rekordot rekordra halmoz, a hétköznapi valóságban drámai küzdelem zajlik a helyi identitás megőrzéséért. Caorle, az egykori csendes halászfalu, Jesolo vagy akár Bibione példáján keresztül jól látszik az a feszültség, amely ma egész Dél-Európát feszíti: a turizmus adja a megélhetést, de ugyanez a turizmus teszi élhetetlenné a helyiek mindennapjait. Helyszíni riportunk a csillogó napernyők mögül, a megfizethetetlen albérletek és a kiüresedő történelmi óvárosok világából.

Odrobina Kristóf
2026. 08. 12. 6:10
Nem egyszerű az olasz tengerpartokon lakók élete
Nem egyszerű az olasz tengerpartokon lakók élete Fotó: EMMANUELE CONTINI Forrás: NurPhoto
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Az olasz tengerparton csak a nyaralók szoktál jól érezni magukat (Fotó: EMMANUELE CONTINI / NurPhoto)
Az olasz tengerparton csak a nyaralók szoktál jól érezni magukat (Fotó: EMMANUELE CONTINI / NurPhoto)

Az érem másik oldala

Néhány száz méterrel odébb, a tágas és rendezett Spiaggia di Ponente mögött álló egyik elegáns, családi tulajdonban lévő szálloda lobbijában teljesen más nézőpont fogad. Elena Zanetti, a hotel negyedik generációs tulajdonosa nem tagadja a problémákat, de a realitásokra figyelmeztet. – Teljesen megértem a helyiek panaszát – mondja, miközben a recepciós pult mögül figyeli az éppen bejelentkező vendégeket.

De legyünk őszinték: miből élne ez a város turizmus nélkül? A halászat ma már csak a gazdaság töredékét teszi ki. A szállodák, az éttermek, a strandok tartják el a családokat. Mi adunk munkát a helyi fiataloknak.

Amikor azonban a munka minőségére terelem a szót, Elena is elkomorul. Olaszország ezen területén a munkanélküliség ugyan nem vészes, a turizmusra épülő monokultúra mégis sajátos csapdát rejt. – Igen, a munka szezonális – ismeri el a szállodás. – Májustól szeptemberig hajtás van, utána viszont jön a holtszezon. A fiatalok kapnak egy határozott idejű szerződést, amire egyetlen olasz bank sem ad nekik lakáshitelt. Így hiába van nyáron munkájuk, hosszú távon bizonytalanságban élnek. Mi is küzdünk egyébként, a munkaerőhiány óriá­si, mert a helyiek már nem akarnak szezonális munkát vállalni. A külföldi személyzetnek pedig nem tudunk szállást biztosítani, mert a lakásárak az egekben vannak.

Olaszország legfőbb bevétele a turizmusból származik (Fotó: MICHAEL NGUYEN / NurPhoto)
Olaszország legfőbb bevétele a turizmusból származik (Fotó: MICHAEL NGUYEN / NurPhoto)

Kettős dilemma a turizmusból élő országokban

A római kormány és a helyi önkormányzatok óriási dilemmával néznek szembe. A turizmus az olasz GDP több mint 13 százalékát adja, az ország pedig 2026 nyarán is vezeti az európai foglalási listákat, messze megelőzve Spanyolországot és Franciaországot. A siker azonban fojtogatóvá vált. A kormány igyekszik olyan jogkörökkel segíteni a településeket, amelyeket maguk alakíthatnának.

Caorle eddig viszonylag ügyesen használta ki ezeket az eszközöket: a városvezetés határozottan korlátozta a part menti, Jesolo-típusú óriási betonhotelek építését, és a történelmi óvárost sétálóövezetté alakította. A hangsúlyt a kulturális programokra és az ökoturizmusra helyezik, hogy a zajos buliturizmus helyett a minőségi, fizetőképesebb és visszafogottabb réteget vonzzák.

A beszedett idegenforgalmi adót szigorúan a megnövekedett hulladékszállítási és köztisztasági költségek finanszírozására fordítják, amit a főszezonban a lakosság többszörösére duzzadó tömeg generál. Ahogy leszáll az este Caorle felett, a Madonna dell’Angelo tengerparti templom körüli sziklákon sétálók tömege hömpölyög.

A Scogliera Viva – a művészek által kifaragott gátsziklák sora – előtt szelfibotok erdeje emelkedik a magasba. A város gyönyörű, tiszta, és egyelőre sikeresen egyensúlyoz a megélhetés és az élhetőség határán. De a kérdés nyitott marad: meddig tartható fenn ez a törékeny béke, mielőtt a Kis Velence sorsa végleg beteljesedik, és a lakosok helyét átveszik a fizetővendégek?

People are at the beach in Budoni, Sardinia, Italy, on August 7, 2026. In the distance, the profile of Tavolara island is visible. (Photo by Emmanuele Contini/NurPhoto) (Photo by Emmanuele Contini / NurPhoto via AFP)
Fotó: EMMANUELE CONTINI / NurPhoto

Eldördültek a vízipisztolyok

Bár az olasz adriai partvidéken és a Dolomitok hegyi falvaiban is pattanásig feszült a légkör, a helyzet Spanyolországban már a nyílt társadalmi konfliktus szintjére lépett. Ott a helyiek már nemcsak csendben panaszkodnak a kávézókban, hanem tömegtüntetéseken követelik a turizmus radikális visszaszorítását. Barcelona, Málaga, a Kanári-szigetek és Mallorca utcáin tízezres demonstrációkat tartanak.

Barcelonában már tettlegességig fajult a tömegturizmus okozta feszültség (Fotó: MARC ASENSIO / NurPhoto)
Barcelonában már tettlegességig fajult a tömegturizmus okozta feszültség (Fotó: MARC ASENSIO / NurPhoto)

Barcelonában a dühös helyiek vízipisztolyokkal lövöldözik a teraszokon vacsorázó turistákat, miközben azt skandálják: „A ti nyaralásotok a mi nyomorúságunk!” Spanyolországban a lakhatási válság mélyebb, mint bárhol máshol: a nagyvárosok belső negyedei szinte teljesen elveszítették spanyol jellegüket, a helyi fiatalok generációi kényszerülnek elhagyni szülővárosukat az őrült tempóban terjedő, gyakran illegális szálláshelykiadások miatt.

A spanyol és az olasz helyzet ugyanarról a tőről fakad. A dél-európai gazdaságok rászorultak a globális középosztály utazási éhségére, ám a piac szabályozatlan liberalizációja elfeledkezett arról a legelemibb tényről, hogy a városok elsősorban az ott lakók otthonai, és csak másodsorban turisztikai termékek.

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