Milák Kristóf csúcsdöntésével indult az esti Eb-program, van magyar érem a nyitónapon

Késely megőrizte az éremesélyt, amikor ő teljesítette a maga kétszáz méterét, a németekkel és az oroszokkal szoros küzdelemben harmadik volt az egység (5:53,09).

Ugrai volt a befejező ember, és ő remek hajrával ezüstérmes helyre hozta be a váltót (7:49,09) a britek mögött.

A független színekben versenyző oroszokat négy, a németeket öt századdal előzték meg a magyarok. A férfiak azonos versenyszámában is Nagy-Britannia győzött.

A vizes Európa-bajnokságon ez már a nyolcadik magyar dobogós helyezés volt, a nyílt vízi úszók egy arany-, öt ezüst- és egy bronzérmet szereztek múlt héten.