úszásszabó-feltóthy eszterPádár NikolettKésely Ajnaúszó európa-bajnokságÁbrahám MinnaUgrai Pannavizes EbgyorsváltóMilák Kristóf

Milák Kristóf csúcsdöntésével indult az esti Eb-program, van magyar érem a nyitónapon

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A párizsi vizes Európa-bajnokság medencés úszóversenyeinek hétfő esti programjába három sportoló, valamint további egy váltó jutott be a magyarok közül. Milák Kristóf az előfutam után a középdöntőből is továbbjutott, új országos csúcsának köszönhetően ott lesz az 50 méteres pillangóúszás keddi fináléjában. Szabó-Feltóthy Eszter szintén döntős, másik magyarként női 200 méter háton Kokas Fanni búcsúzott. Zárásként a 4x200 méteres női gyorsváltó Pádár Nikolett, Ábrahám Minna, Késely Ajna, Ugrai Panna összeállításban ezüstérmes lett, akárcsak két éve.

Wiszt Péter
2026. 08. 10. 18:36
Milák Kristóf a párizsi Eb-n először 50 méteres pillangóúszásban ugrott vízbe Fotó: AFP/Manan Vatsyayana
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Késely megőrizte az éremesélyt, amikor ő teljesítette a maga kétszáz méterét, a németekkel és az oroszokkal szoros küzdelemben harmadik volt az egység (5:53,09). 

Ugrai volt a befejező ember, és ő remek hajrával ezüstérmes helyre hozta be a váltót (7:49,09) a britek mögött. 

A független színekben versenyző oroszokat négy, a németeket öt századdal előzték meg a magyarok. A férfiak azonos versenyszámában is Nagy-Britannia győzött.

A vizes Európa-bajnokságon ez már a nyolcadik magyar dobogós helyezés volt, a nyílt vízi úszók egy arany-, öt ezüst- és egy bronzérmet szereztek múlt héten. 

 

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