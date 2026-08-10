Közbiztonsági akció: több mint százötven embert fogtak el Budapesten
Budapest közbiztonságának javítására indítottak 30 napos fokozott közbiztonsági akciót, amelynek első három hete már jelentős rendészeti eredményeket hozott. A program során eddig 154 embert fogtak el, 118-at állítottak elő, miközben 1600 rendőr összesen 11 ezer szolgálati órát teljesített 97 helyszínen.
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