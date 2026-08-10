Belgium LMBTQ-lakói biztonságukért aggódnak
Sokkal erősebb védelemben részesítik a jövőben a belga LMBTQ-közösséget, miután a jelentések szerint a tagjai egyre kevésbé érzik magukat biztonságban. Belgium szövetségi kormányzata a 2026-2030 közötti időszakban akciótervet léptet életbe.
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