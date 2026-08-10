Magyar Péternek most nem érdeke, hogy erős köztársasági elnöke legyen Magyarországnak

A szakértő mindezek fényében azonban rámutatott arra,
egyetlen stabil parlamenti többséggel rendelkező kormánynak sem feltétlenül áll érdekében egy túl erős köztársasági elnöki intézmény létrehozása.
A politológus úgy véli, ha a közvetlen választás mellé valóban jelentős végrehajtó jogosítványok is társulnának, azzal a kormány saját döntési szabadságát korlátozná. Sokkal valószínűbbnek tartja azt a forgatókönyvet, hogy egy esetleges alkotmányozás során ugyan bevezethetik a közvetlen államfő-választást, de az államfő jogkörei legfeljebb mérsékelt mértékben változnának.
Ezért nem számítok olyan mélységű alkotmányos reformra, amely alapján már azt lehetne mondani, hogy Magyarország félprezidenciális rendszerre tért át
– jegyezte meg.
Baka Andrást még a parlament tiszás többsége választja meg
Ismert, kedden, az Országgyűlés rendkívüli ülésén megválasztják Magyarország új köztársasági elnökét. Az államfő megválasztását hosszú politikai és alkotmányos vita előzte meg: Magyar Péter már a választási kampányban azt ígérte, hogy eltávolítja Sulyok Tamást, mert álláspontja szerint a volt államfő a Fidesz érdekeit képviselte, és nem tudta megtestesíteni a nemzet egységét.
A Fidesz kezdettől fogva alkotmányellenesnek és a jogállamiságot sértő lépésnek nevezte Sulyok Tamás megbízatásának megszüntetését. Ennek ellenére július 13-án az Országgyűlés tiszás többsége elfogadta az Alaptörvény tizenhetedik módosítását, amely megszüntette a köztársasági elnök megbízatását.
Az átmeneti időszakban az Országgyűlés elnöke, Forsthoffer Ágnes gyakorolja az államfői jogköröket, kedden pedig már az új köztársasági elnökről dönt a parlament.
A Tisza Párt – mint azt frakciójuk szombaton bejelentette – Baka Andrást, a Legfelsőbb Bíróság korábbi elnökét jelöli
, a Mi Hazánk Tóth Máté energiajogászt. A Fidesz és a KDNP illegitimnek tartja az eljárást, ezért bojkottálja a jelöltállítást. A parlamenti erőviszonyok alapján ugyanakkor gyakorlatilag biztosra vehető, hogy a Magyar Péter jelöltje kapja meg a szükséges kétharmados támogatást.
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