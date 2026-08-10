Magyar Péternek most nem érdeke, hogy erős köztársasági elnöke legyen Magyarországnak

Az elnök jogköre a lényeg

A politológus szerint a valódi fordulópontot nem a választás módja, hanem a köztársasági elnök jogkörei jelentenék. – A parlamentáris rendszerben a végrehajtó hatalom a kormány kezében van, míg a félprezidenciális rendszerben annak egy része az államfőhöz kerül – magyarázta. J

elenleg a magyar köztársasági elnök döntéseinek jelentős része miniszteri vagy miniszterelnöki ellenjegyzéshez kötött, vétójoga korlátozott, a honvédség főparancsnokaként betöltött szerepe pedig elsősorban szimbolikus.

A végrehajtó hatalmat a kormány és annak vezetője, a miniszterelnök gyakorolja.

Ez csak akkor változna meg érdemben, ha az államfő önálló végrehajtó hatásköröket kapna.

– Ilyen lenne például, ha megszűnne az ellenjegyzési kötelezettség bizonyos ügyekben, ha a köztársasági elnök önálló döntési jogot kapna olyan területeken, amelyek jelenleg a kormányhoz tartoznak, vagy ha jelentősen megerősödne a vétójoga és nagyobb mozgástere lenne a parlament feloszlatásában – sorolta Kovács János.