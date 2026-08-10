Milák Kristóf jól úszott, továbbjutott 50 pillangón az Eb-n

A női 200 méteres hátúszásban két magyarnak drukkolhattunk, mert itt Kokas Fanni és Szabó-Feltóthy Eszter úszott. Ráadásul ők ketten ugyanabba az előfutamba kaptak besorolást. Szabó-Feltóthy 2:10,74-el a futamában harmadik lett, ezzel továbbjutott a középdöntőbe, a junior Európa-bajnok Kokas Fanninak (2:12,16) is összejött mindez. Szabó-Feltóthy a hatodik, Kokas a tizenharmadik legjobb időt úszta.