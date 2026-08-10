Milák Kristófúszó európa-bajnokságpillangóúszás

Milák Kristóf jól úszott, továbbjutott 50 pillangón az Eb-n

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Az olimpiai bajnok Milák Kristóf visszatért Párizsba, ahol hétfőn a medencés számokkal folytatódott az úszó Európa-bajnokság. Milák Kristóf a férfi 50 méteres pillangóúszásban magabiztosan jutott be a középdöntőbe. További úszóink is jól kezdték az Eb-t.

Lantos Gábor
2026. 08. 10. 10:26
Milák Kristóf két év után tért vissza Párizsba Fotó: MANAN VATSYAYANA Forrás: AFP
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A női 200 méteres hátúszásban két magyarnak drukkolhattunk, mert itt Kokas Fanni és Szabó-Feltóthy Eszter úszott. Ráadásul ők ketten ugyanabba az előfutamba kaptak besorolást. Szabó-Feltóthy 2:10,74-el a futamában harmadik lett, ezzel továbbjutott a középdöntőbe, a junior Európa-bajnok Kokas Fanninak (2:12,16) is összejött mindez. Szabó-Feltóthy a hatodik, Kokas a tizenharmadik legjobb időt úszta.

 

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