Ezt az ígéretét sem tartotta be Magyar Péter: Baka András sem pártfüggetlen jelölt

A történethez hozzátartozik egy fontos árnyalat: Baka nem volt MDF-tag. Saját korábbi nyilatkozata szerint soha nem lépett be a pártba. Ettől azonban a parlamenti múlt ténye nem változik: az 1990-es választáson az MDF budapesti listájáról szerzett mandátumot, és az MDF parlamenti frakciójába ült be.
Emlékezetes, hogy a baloldali nyilvánosságban komolyan felmerült Bárándy Péter és Hadházy Ákos jelölése is. Bárándy bár nem volt korábban parlamenti képviselő, a Medgyessy-kormányban két éven át igazságügyi miniszter volt, így Magyar Péter kizárta a versenyből. Hadházy Ákost is kizárta a Tisza Párt elnöke, hiszen 2013-tól 2026-ig országgyűlési képviselő volt: az LMP, majd a Momentum színeiben, végül függetlenként búcsúzott a parlamenttől.
Baka András esetében viszont nem jelentett gondot a pártpolitikai múlt.
Mint azt a Magyar Nemzet megírta, a Legfelsőbb Bíróság egykori elnökének neve nemcsak kormánykritikus megszólalásai miatt vált ismertté, hanem azért is, mert az 1956-os véres tatai sortűz ügyében az Emberi Jogok Európai Bíróságának bírájaként a több forradalmárt is kivégző katonatiszt, Korbely János számára kedvező strasbourgi döntést támogatta.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!