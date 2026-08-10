Ezt az ígéretét sem tartotta be Magyar Péter: Baka András sem pártfüggetlen jelölt

A történethez hozzátartozik egy fontos árnyalat: Baka nem volt MDF-tag. Saját korábbi nyilatkozata szerint soha nem lépett be a pártba. Ettől azonban a parlamenti múlt ténye nem változik: az 1990-es választáson az MDF budapesti listájáról szerzett mandátumot, és az MDF parlamenti frakciójába ült be.

Emlékezetes, hogy a baloldali nyilvánosságban komolyan felmerült Bárándy Péter és Hadházy Ákos jelölése is. Bárándy bár nem volt korábban parlamenti képviselő, a Medgyessy-kormányban két éven át igazságügyi miniszter volt, így Magyar Péter kizárta a versenyből. Hadházy Ákost is kizárta a Tisza Párt elnöke, hiszen 2013-tól 2026-ig országgyűlési képviselő volt: az LMP, majd a Momentum színeiben, végül függetlenként búcsúzott a parlamenttől.

Baka András esetében viszont nem jelentett gondot a pártpolitikai múlt.

Mint azt a Magyar Nemzet megírta, a Legfelsőbb Bíróság egykori elnökének neve nemcsak kormánykritikus megszólalásai miatt vált ismertté, hanem azért is, mert az 1956-os véres tatai sortűz ügyében az Emberi Jogok Európai Bíróságának bírájaként a több forradalmárt is kivégző katonatiszt, Korbely János számára kedvező strasbourgi döntést támogatta.