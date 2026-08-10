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Ezt az ígéretét sem tartotta be Magyar Péter: Baka András sem pártfüggetlen jelölt

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Magyar Péter korábbi ígéretével kerülhet szembe a Tisza köztársaságielnök-jelöltje. Baka András ugyanis 1990-ben az MDF budapesti listájáról jutott be az Országgyűlésbe, és 1990–1991 között az MDF-frakcióban dolgozott. Bár Baka nem volt párttag, a parlamenti múltja tény, így ha Magyar valóban olyan államfőt ígért, aki korábban nem volt országgyűlési képviselő, akkor saját mércéjét most nem tartja be.

Gábor Márton
2026. 08. 10. 5:50
Fotó: Hatlaczki Balázs
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A történethez hozzátartozik egy fontos árnyalat: Baka nem volt MDF-tag. Saját korábbi nyilatkozata szerint soha nem lépett be a pártba. Ettől azonban a parlamenti múlt ténye nem változik: az 1990-es választáson az MDF budapesti listájáról szerzett mandátumot, és az MDF parlamenti frakciójába ült be. 

Emlékezetes, hogy a baloldali nyilvánosságban komolyan felmerült Bárándy Péter és Hadházy Ákos jelölése is. Bárándy bár nem volt korábban parlamenti képviselő, a Medgyessy-kormányban két éven át igazságügyi miniszter volt, így Magyar Péter kizárta a versenyből. Hadházy Ákost is kizárta a Tisza Párt elnöke, hiszen 2013-tól 2026-ig országgyűlési képviselő volt: az LMP, majd a Momentum színeiben, végül függetlenként búcsúzott a parlamenttől. 

Baka András esetében viszont nem jelentett gondot a pártpolitikai múlt. 

Mint azt a Magyar Nemzet megírta, a Legfelsőbb Bíróság egykori elnökének neve nemcsak kormánykritikus megszólalásai miatt vált ismertté, hanem azért is, mert az 1956-os véres tatai sortűz ügyében az Emberi Jogok Európai Bíróságának bírájaként a több forradalmárt is kivégző katonatiszt, Korbely János számára kedvező strasbourgi döntést támogatta.

 

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Magyar Péter ráadásul most éppen egy olyan közéleti szereplőt akar köztársasági elnöknek megtenni, aki homlokegyenest eltérő álláspontra helyezkedett a 2006-os gyurcsányi rendőrterror kapcsán. Miközben a 2006-os események egyik oldalán ott volt Magyar Péter, aki saját elmondása szerint a rendőri túlkapások áldozatainak jogi segítséget nyújtott, a másik oldalon ott találjuk Baka Andrást, aki megtagadta az elégtételt a rendőrterror áldozataitól.

Borítókép: Magyar Péter miniszterelnök (Fotó: Hatlaczki Balázs)

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