A Tisza Párt házi sajtója már bőszen mosdatja Baka Andrást

A Kontroll egyébként két legyet szeretett volna egyszerre leütni, és lapunkat is igyekezett besározni, mondván, hogy a Magyar Nemzet azt írta, Korbely vádlottként fordult a strasbourgi bírósághoz. A valóság ezzel szemben az, hogy lapunk nem írt ilyet. Az egy tény, hogy a strasbourgi bíróság felmentette a felelősség alól a férfit azzal, hogy elkaszálta a magyar ítéletet.

Mi is történt Tatán, 1956 októberében?

Október 26-án Tatán a forradalom és szabadságharc eseményei már fegyveres összecsapásokhoz vezettek. A tatai tisztiiskolát korábban támadás érte, amelyben egy tiszt meghalt, egy másik pedig megsebesült. A felkelők ezt követően elfoglalták a helyi börtön és ügyészség épületét, majd a rendőrkapitányságot is, ahonnan fegyvereket szereztek.

Korbely János százados, a tatai katonai kiképzőiskola tanfolyamparancsnoka azt a feladatot kapta, hogy szervezzen egy tiszti különítményt, és szerezze vissza a rendőrkapitányságot.

A mintegy tizenöt fős csoport géppisztolyokkal, pisztolyokkal, golyószóróval és kézigránátokkal volt felfegyverezve.

A rendőrkapitányság udvarán lefegyverzett rendőrök és civil felkelők tartózkodtak. A történtek során vita alakult ki Korbely János és Kaszás Tamás között. Kaszás végül a kabátja zsebéhez nyúlt, és elővette kézifegyverét. A strasbourgi ítéletben is szereplő tényállás szerint Korbely erre tűzparancsot adott embereinek, és egyidejűleg saját géppisztolyából Kaszás Tamásra lőtt, aki azonnal meghalt. A parancsára leadott lövések másokat is eltaláltak, egy további felkelő pedig később belehalt sérüléseibe. Két ember az utcára menekült, rájuk Korbely emberei tüzet nyitottak, egyikük meghalt.

Ez az a történet, amelyet a Kontroll cikke után érdemes újra felidézni, ugyanis nem egy absztrakt jogesetről volt szó. Nem egy olyan ügyről, ahol valakit pusztán politikai véleménye miatt ítéltek el. Egy fegyveres különítmény vonult ki egy elfoglalt rendőrkapitányság visszaszerzésére, majd lövöldözés tört ki, amelyben emberek haltak meg és sebesültek meg.