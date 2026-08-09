Asszonypajtás pánikkonyhája – történet arról, miért érdemes és milyen jó magunkra főzni
Augusztus 20-án megjelenik Balázs Barbara második könyve, az Asszonypajtás pánikkonyhája a Jaffa kiadó gondozásában. Az első kötet az Asszonypajtás konyhakalauza 21. századi spúroknak címet viseli és nagy sikert aratott. Az Asszonypajtás néven blogoló író második könyve azt mutatja meg, hogy magunkra főzni, vagy – legyünk kicsit szerényebbek – összedobni valamit az egyik legjobb dolog, amit fiatal felnőttként megtehetünk magunkért.
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