Larissa Roses kapta a Budapest Play Utcazene Fesztivál és Verseny fődíját
Átadták a Budapest Play Utcazene Fesztivál és Verseny díjait: a fődíjat Larissa Roses, míg a közönségdíjat Esther Brown Wood vehette át az esemény szombati zárónapján. Az Egyesült Államokból származó, de magyar gyökerekkel rendelkező és nemrég a magyar állampolgárságot is megszerző Larissa Roses a fődíjjal oklevelet és értékes tárgynyereményeket vehetett át.
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