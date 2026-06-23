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Évszázadok óta ugyanaz történik ezen az éjszakán – ezért különleges a Szent Iván-éj

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Ma már kevesen hisznek abban, hogy a nyári napforduló éjszakáján különleges erők működnek, mégis minden évben ezrek gyűlnek össze tüzek körül, fesztiválokon, kastélykertekben vagy múzeumok udvarán. Miért maradt velünk Szent Iván éjszakájának több száz éves hagyománya abban a korban, amikor már a naplemente időpontját is a telefonunkról tudjuk meg?

Bogos Zsuzsanna
2026. 06. 23. 6:10
Forrás: pexels.com/Clicker Happy
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Szent Iván éjszakája az irodalomban és a filmekben

A nyári napforduló a kultúrában is szimbólummá vált. A legismertebb példa alighanem Shakespeare Szentivánéji álma, ahol egyetlen éjszaka alatt elmosódik a valóság és a képzelet határa. A mű nyomán a Szent Iván-éj az európai kultúrában a vágyak, a félreértések és a váratlan fordulatok idejévé vált. A motívum később is újra és újra felbukkan: Benjamin Britten operájától Ingmar Bergman Egy nyári éj mosolya című filmjén és Woody Allen Szentivánéji szexkomédiáján át egészen Ari Aster Midsommar című horrorjáig. A művek nagyon különböznek egymástól, de mind ugyanazt az ősi elképzelést használják. Vannak éjszakák, amikor a megszokott rend felborul.

Miért népszerű ma is?

Ezért nem tűnt el Szent Iván éjszakája a 21. században sem. A legtöbben persze már nem hiszik, hogy a tűz megtisztítja a lelket, vagy hogy ezen az éjszakán varázserővel bírnak a gyógynövények. A tűzugrás, a Múzeumok Éjszakája programjai, a kastélykertek rendezvényei vagy a szabadtéri koncertek mégis ugyanarra a régi igényre válaszolnak: jó fennmaradni egy kicsit tovább, együtt lenni másokkal és úgy tenni, mintha ez az este különbözne a többitől. Szent Iván éjszakája ezért ma egyszerre élő néphagyomány, kulturális esemény és közösségi élmény. A tábortűz, a természet közelsége vagy a közös vacsora az évszázados szokásokat idézi, miközben a programok a jelenkor formanyelvén szólítják meg az embereket. A hagyomány éppen azért élhet ma is, mert az ünnepet minden korszak új jelentéssel töltötte meg. Szeretjük, mert még mindig jólesik elhinni, hogy vannak esték, amikor egy rövid időre tényleg kifordulhat a világ a sarkaiból.

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