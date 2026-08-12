Itt van minden, amit tudni kell a Perseidákról: ma éjjel tökéletes körülmények között érkezik a csillageső

Az ókori görög mitológiában a meteorraj szintén isteni eredetű. Úgy hitték, a hullócsillagok abból az aranyesőből származnak, amellyel Zeusz főisten termékenyítette meg Danaét, akitől később megszületett a görög hős, a csillagkép névadója: Perszeusz.

The Perseids — from Earth and from space 🌠



The famous meteor shower peaks on August 12–13, with the New Moon providing beautifully dark skies. The best views will be from the Northern Hemisphere, especially from late evening until before dawn.



From a space perspective, the… pic.twitter.com/Ssps06LBx9 — Star Walk (@StarWalk) August 6, 2026

A meteorrajt tápláló üstökös egyébként nem egy veszélytelen égitest. A maga 26 kilométeres magátmérőjével ez a legnagyobb olyan objektum a Naprendszerben, amely rendszeresen keresztezi a Föld pályáját. Összehasonlításképpen: a dinoszauruszokat kipusztító aszteroida mindössze 10-15 kilométeres volt.

Bár a csillagászok számításai szerint a következő néhány ezer évben biztosan nem fog velünk ütközni, hivatalosan is az emberiségre leselkedő egyik legveszélyesebb kozmikus objektumként tartják számon.

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