Megoldhatatlannak tűnő feladat elé állították Baka Andrást Magyar Péterék

Az elemző úgy látja, érdemi egyeztetés – a korábbi ígéretekkel szemben – nem történt. Ráadásul a Tisza kommunikációjából az is érződött, hogy a párt igyekszik minél kevésbé hangsúlyozni az államfőválasztás ügyét.

Fotó: Mirkó István

Baka személye politikai üzenet is

Zila János szerint Baka András személyének kiválasztása önmagában is világos politikai üzenetet hordoz. Az egykori főbíró ugyanis olyan személy, akinek korábbi pályafutása és az Orbán-kormányhoz fűződő konfliktusa a Tisza számára politikailag jól hasznosítható.

Baka András a Legfelsőbb Bíróság elnökeként került konfliktusba az akkori kormánnyal, majd 2011-ben, az igazságszolgáltatási rendszer átalakítása után elveszítette tisztségét. A későbbi jogvita eredményeként a magyar állam kártérítést fizetett számára.

Baka személye nyilván egy odaszúrás a Fidesznek

– fogalmazott Zila János. A Tisza ráadásul azt is a Fidesz szemére veti, hogy a kormánypárt korábban támogatta Baka főbíróvá választását. Zila János szerint azonban a történetnek van egy olyan része, amelyről a Tisza kevésbé beszél.

A szakértő felidézte: Baka 2009-es főbíróvá választásakor Sólyom László akkori köztársasági elnök jelöléséről volt szó, amelynek támogatása a kormánypártok számára politikailag kényszerű helyzetet teremtett. Így a jelenlegi tiszás érvelés szerinte erősen leegyszerűsíti a történteket.

Kérdéses, hogy képes-e a nemzet egységét kifejezni Baka András

A legnagyobb kérdés azonban az, hogy Baka András miként lesz képes betölteni a köztársasági elnöki tisztség egyik legfontosabb politikai és közjogi funkcióját: a nemzet egységének kifejezését.