sulyok tamástisza pártfideszalapjogokért központMagyar Péter

Megoldhatatlannak tűnő feladat elé állították Baka Andrást Magyar Péterék

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Baka András köztársasági elnökké választása sokkal többet árul el a Tisza Párt politikájáról, mint maga az új államfő személye – mondta a Magyar Nemzetnek Zila János. Az Alapjogokért Központ elemzője szerint Magyar Péter a „Döntsünk együtt!” ígéretével szemben végül nem folytatott érdemi egyeztetést, miközben a Fidesz távolmaradásával azt üzente: nem tekinti legitimnek Sulyok Tamás eltávolítását és így az új államfőválasztást sem.

Gábor Márton
2026. 08. 11. 17:00
Fotó: Mirkó István
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Az elemző úgy látja, érdemi egyeztetés – a korábbi ígéretekkel szemben – nem történt. Ráadásul a Tisza kommunikációjából az is érződött, hogy a párt igyekszik minél kevésbé hangsúlyozni az államfőválasztás ügyét.

Baka András Országgyűlés köztársasági elnök választás
Fotó: Mirkó István

Baka személye politikai üzenet is

Zila János szerint Baka András személyének kiválasztása önmagában is világos politikai üzenetet hordoz. Az egykori főbíró ugyanis olyan személy, akinek korábbi pályafutása és az Orbán-kormányhoz fűződő konfliktusa a Tisza számára politikailag jól hasznosítható.

Baka András a Legfelsőbb Bíróság elnökeként került konfliktusba az akkori kormánnyal, majd 2011-ben, az igazságszolgáltatási rendszer átalakítása után elveszítette tisztségét. A későbbi jogvita eredményeként a magyar állam kártérítést fizetett számára.

Baka személye nyilván egy odaszúrás a Fidesznek

 – fogalmazott Zila János. A Tisza ráadásul azt is a Fidesz szemére veti, hogy a kormánypárt korábban támogatta Baka főbíróvá választását. Zila János szerint azonban a történetnek van egy olyan része, amelyről a Tisza kevésbé beszél.

A szakértő felidézte: Baka 2009-es főbíróvá választásakor Sólyom László akkori köztársasági elnök jelöléséről volt szó, amelynek támogatása a kormánypártok számára politikailag kényszerű helyzetet teremtett. Így a jelenlegi tiszás érvelés szerinte erősen leegyszerűsíti a történteket.

Kérdéses, hogy képes-e a nemzet egységét kifejezni Baka András

A legnagyobb kérdés azonban az, hogy Baka András miként lesz képes betölteni a köztársasági elnöki tisztség egyik legfontosabb politikai és közjogi funkcióját: a nemzet egységének kifejezését.

Baka András Országgyűlés köztársasági elnök választás
Fotó: Mirkó István

Zila János szerint az új államfőnek már a megbízatása kezdetén komoly nehézséggel kell szembenéznie.

Baka András elnöki megbízatása még csak most kezdődik, de az máris látszik, hogy a nemzet egységének kifejezése kapcsán nagyon nehéz dolga lesz, ha ez egyáltalán lehetséges

 – fogalmazott. Ennek egyik oka, hogy elődjének eltávolítása önmagában is komoly politikai és jogállami vitákat váltott ki. A másik pedig az, hogy az új államfő megválasztásának módja sem teremtett széles körű konszenzust. Sőt, a folyamat a kormánypárti oldalon is komoly hullámokat vetett.

Az elemző szerint mindez szembemegy azzal az elvárással, hogy a köztársasági elnök a politikai táborokon felül állva a nemzet egészét képviselje.

Ezt a helyzetet pedig Magyar Péter akarnok politikájának köszönhetjük

 – jelentette ki Zila János.

Baka András Országgyűlés köztársasági elnök választás
Fotó: Mirkó István

A Fidesz nem akarja legitimálni a folyamatot

Különösen beszédes a szakértő szerint, hogy a Fidesz nem állított saját köztársasági elnökjelöltet, és nem vett részt az államfőválasztásban.

Zila János szerint ennek egyértelmű jelzésértéke van: a legnagyobb ellenzéki párt ezzel azt fejezi ki, hogy Sulyok Tamás eltávolítását illegitimnek tartja, és nem kívánja legitimálni az arra épülő államfőválasztási folyamatot sem.

A Fidesz tehát a látszatát is kerüli annak, hogy Sulyok Tamás eltávolítását bármilyen mértékben is legitimnek tekintené

 – mondta. Az elemző szerint mindez azért is lényeges, mert Magyar Péter és a Tisza Párt már a választás előtt arról beszélt, hogy a köztársasági elnököt a többi közjogi méltósággal együtt el kívánják távolítani.

A probléma ezzel kapcsolatban az, hogy az úgynevezett megfosztási eljáráshoz, amely az alkotmányos keretek között biztosított volna lehetőséget az államfő eltávolítására, nem állt rendelkezésre megfelelő alap. Ezért a Tisza végül egy olyan eljáráshoz folyamodott, amelynek tisztességességével és jogállami megítélésével kapcsolatban komoly kérdések merültek fel.

Zila János szerint ezt azért sem lehet egyszerűen kormánypárti kritikaként elintézni, mert az eljárás a Fidesszel egyáltalán nem szövetséges jogvédő szervezetek részéről is bírálatot váltott ki.

A szakértő szerint így Baka András megválasztása egyszerre jelent politikai üzenetet a Fidesznek és komoly kihívást az új államfő számára. A Tisza ugyanis olyan köztársasági elnököt választott, akinek személye egyértelműen kötődik a korábbi kormányzattal kialakult konfliktusokhoz, miközben éppen neki kellene a nemzet egységét megjelenítenie.

A folyamat pedig Zila János szerint végső soron arról árulkodik, hogy a Tisza Párt politikai gyakorlata és a Magyar Péter által meghirdetett politikai ígéretek között jelentős szakadék húzódik: a „Döntsünk együtt!” jelszavát végül egy olyan jelölési folyamat követte, amelyben a széles körű egyeztetés helyett a párt politikai akarata érvényesült.

Borítókép: Baka András (Fotó: Mirkó István)

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