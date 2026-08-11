vízügyi fejlesztéspénzügyminiszterkármán andrás

Több vízügyi fejlesztésre sem adott zöld lámpát a pénzügyminiszter, több milliárdos egészségügyi tételre is nemet mondott

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Az aszály kellős közepén több vízügyi fejlesztés kötelezettségvállalásához sem adta meg előzetes egyetértését Kármán András pénzügyminiszter – derült ki abból a közérdekű adatigénylésből, amelyet lapunk nyújtott be a szaktárcához. A dokumentum szerint több milliárd forint értékű egészségügyi tétel sem kapott zöld jelzést, emellett több szociális intézmény élelmiszeralapanyag-beszerzéséhez sem adott a pénzügyminiszter előzetes jóváhagyást.

Jakubász Tamás
2026. 08. 11. 16:23
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Ennél is érdekesebb további három tétel. A pénzügyminiszter nem adott előzetes hozzájárulást élelmiszeralapanyag-beszerzéshez 850 millió forintért egy Fejér vármegyei szociális intézmény részére. Ugyanez történt egy egymilliárdos összegnél, ami szintén élelmiszeralapanyag-beszerzésről szólt, a címzettek itt nógrádi szociális intézmények, idősotthon lettek volna. Somogyi intézményeknél is megtörtént ugyanez, 1,7 milliárdos értékben. A Vakok Állami Intézete is szerepel a listában, az intézménynél 1,3 milliárd forintos kötelezettséggel nem értett előzetesen egyet a pénzügyminiszter, az összeget közétkeztetési szolgáltatásra szánták.

Szerepeltek a tételek között egészségügyi beszerzések is. A Honvédkórház, a Szent János kórház, az egri Markhot Ferenc kórház és az Országos Vérellátó Szolgálat is érintett: volt, ahol mosatási szolgáltatással nem értett előzetesen egyet a tárcavezető, volt, ahol laboratóriumi vegyszerek beszerzésével. Az érintett egészségügyi jellegű kötelezettségvállalások több mint nyolcmilliárdról szóltak, ebből ötmilliárdra mondott nemet a pénzügyminiszter.

Akadnak ezek mellett sokmilliárdos tételek, a földhő hasznosítását segítő kedvezményes hitelprogram például önmagában húszmilliárdos – ez szintén „nem”-et kapott a pénzügyminisztertől.

Borítókép: Kármán András pénzügyminiszter (Fotó: Hatlaczki Balázs)

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