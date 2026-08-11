Több vízügyi fejlesztésre sem adott zöld lámpát a pénzügyminiszter, több milliárdos egészségügyi tételre is nemet mondott

Ennél is érdekesebb további három tétel. A pénzügyminiszter nem adott előzetes hozzájárulást élelmiszeralapanyag-beszerzéshez 850 millió forintért egy Fejér vármegyei szociális intézmény részére. Ugyanez történt egy egymilliárdos összegnél, ami szintén élelmiszeralapanyag-beszerzésről szólt, a címzettek itt nógrádi szociális intézmények, idősotthon lettek volna. Somogyi intézményeknél is megtörtént ugyanez, 1,7 milliárdos értékben. A Vakok Állami Intézete is szerepel a listában, az intézménynél 1,3 milliárd forintos kötelezettséggel nem értett előzetesen egyet a pénzügyminiszter, az összeget közétkeztetési szolgáltatásra szánták.
Szerepeltek a tételek között egészségügyi beszerzések is. A Honvédkórház, a Szent János kórház, az egri Markhot Ferenc kórház és az Országos Vérellátó Szolgálat is érintett: volt, ahol mosatási szolgáltatással nem értett előzetesen egyet a tárcavezető, volt, ahol laboratóriumi vegyszerek beszerzésével. Az érintett egészségügyi jellegű kötelezettségvállalások több mint nyolcmilliárdról szóltak, ebből ötmilliárdra mondott nemet a pénzügyminiszter.
Akadnak ezek mellett sokmilliárdos tételek, a földhő hasznosítását segítő kedvezményes hitelprogram például önmagában húszmilliárdos – ez szintén „nem”-et kapott a pénzügyminisztertől.
Borítókép: Kármán András pénzügyminiszter (Fotó: Hatlaczki Balázs)
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