Magyar Péterék győzelmi jelentése politikai kirakat, de nem a valóság

– Ami látható ebből, hogy a kedvezőbb adatban elsődleges az játszott szerepet, hogy a választásokat követően a kormányzat - a bejelentett átvilágításokra tekintettel – több kifizetést is felfüggeszthetett, ami a költségvetésben is visszatükröződik, miközben a kedvezőbb kamatkörnyezet az államadósság kamatterhét mérsékelte – magyarázta.
A most megjelent júliusi adat részletei még nem ismertek, viszont a közlemény alapján ebben is ez a folyamat, a kiadások felfüggesztése játszhatta a legnagyobb szerepet: „A tavalyi év azonos időszakánál kedvezőbb egyenleg elsősorban a költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok kifizetéseinek egyéb bevételekkel konszolidált, mintegy 300 milliárd forintos csökkenéséből adódik.”
– Az elhalasztott kiadások egy része ugyanakkor az év hátralévő részében megjelenhet, így az éves hiányszám szempontjából továbbra is az lesz a döntő tényező, hogyan alakul a gazdaság teljesítménye, illetve milyen további intézkedéseket hoz a kormányzat – tette hozzá Molnár Dániel.
Magyar Péter túl messzire megy
– Ami a költségvetésben megtakarítás, az a gazdaságban kevesebb finanszírozást, beruházást és állami impulzust jelenthet. A növekedés közben már most is gyengébb a vártnál: a GDP a második negyedévben 0,4 százalékkal nőtt a várt 0,7 helyett, júniusban pedig az ipari termelés havi alapon 1,4 százalékkal csökkent – írta közösségi oldalán Deák Dániel, politikai elemző.
– A hiány csökkentése természetesen szükséges és pozitív. De nem mindegy, hogyan történik. Magyar Péter ezért túl messzire megy, amikor a teljes javulást a „lopás megszüntetésével” magyarázza. A számok alapján sokkal inkább erőteljes költségvetési fékezés rajzolódik ki, ami egyértelműen már most rontja a gazdasági növekedést Magyarországon, ami végső soron kevesebb munkahelyet, így rosszabb életkörülményeket eredményez a magyar emberek számára – tette hozzá.
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