Lannert Judit is beszállt a fideszes női politikusok gyalázásába, de ez már a tiszások egy részének is túl sok

Azt sem szabad elfelejteni, hogy Magyar Péter miniszterelnök Hegedűs Barbarát alázta meg anyai és női mivoltában. A kormányfő ugyanis a fideszes képviselő egyik felszólalása után mikrofon nélkül odakiabálta neki, hogy
Milyen anya vagy te?
Hegedűs Barbara ezek után a tiszás női politikusokat is megkérdezte, meddig tűrik még ezt.
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