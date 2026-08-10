Lannert Judit is beszállt a fideszes női politikusok gyalázásába, de ez már a tiszások egy részének is túl sok

Azt sem szabad elfelejteni, hogy Magyar Péter miniszterelnök Hegedűs Barbarát alázta meg anyai és női mivoltában. A kormányfő ugyanis a fideszes képviselő egyik felszólalása után mikrofon nélkül odakiabálta neki, hogy

Milyen anya vagy te?

Hegedűs Barbara ezek után a tiszás női politikusokat is megkérdezte, meddig tűrik még ezt.