bohár dánielbaka andrástatai sortűz

Az 56-os forradalom 70. évfordulóján olyan köztársasági elnöke lesz Magyarországnak, aki felmentette a forradalmárok gyilkosát

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Az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulóján olyan köztársasági elnöke lesz Magyarországnak, aki felmentette az 56-os tatai sortűz vádlottját – hívta fel a figyelmet Bohár Dániel. Baka András ugyanis tagja volt annak a nemzetközi bírói testületnek, amely megsemmisítette a forradalmárokat kivégző katonatisztet elmarasztaló magyar ítéletet.

Munkatársunktól
2026. 08. 08. 17:07
A forradalom és szabadságharc eseményeire emlékező hagyományörzők Forrás: Facebook
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