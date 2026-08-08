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Kitálalt Joe Biden fia a volt amerikai elnökről, erre senki sem számított + videó

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Joe Biden volt amerikai elnök fia a BBC Newsnight műsorának adott exkluzív interjúban drámai vallomást tett. Elmondása szerint az apja által biztosított elnöki kegyelme nem tett jót az Egyesült Államoknak, és rányomta a bélyegét Joe Biden politikai örökségére is. Hunter emellett könnyek között beszélt édesapja agresszív, négyes stádiumú rákjáról is, de Donald Trump elnökségét is megszakértette.

Odrobina Kristóf
2026. 08. 08. 14:24
Hunter Biden kendőzetlen őszinteséggel nyilatkozott apjáról, Joe Bidenról
Hunter Biden kendőzetlen őszinteséggel nyilatkozott apjáról, Joe Bidenról Fotó: ROBERTO SCHMIDT Forrás: AFP
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Hunter Biden, a volt amerikai elnök Joe Biden fia már elengedte a múltat (Fotó: ROBERTO SCHMIDT / AFP)
Hunter Biden, a volt amerikai elnök Joe Biden fia már elengedte a múltat (Fotó: ROBERTO SCHMIDT / AFP)

Hunter Biden beleszállt Donald Trumpba

Joe Biden fia a bűnbánó jelmezt hirtelen ledobva nem hagyta ki a lehetőséget, hogy elmondja a véleményét Donald Trump elnökségéről. Kijelentette, hogy nem fog hallgatni, és a jövőben is folyamatosan beszélni fog Trumpról, szerinte a mostani elnök az egyetlen fenyegetés a Földre nézve, és hozzátette, hogy Trump személye sokkal nagyobb veszélyt jelent az amerikai alkotmányos berendezkedésre és a globális világrendre, mint bármi más, amivel az emberiségnek az ő életükben szembe kellett néznie. 

Kitért arra is, hogy a Fehér Házból távozó apja, Joe Biden részben azért kényszerült meghozni a vitatott elnöki kegyelmet 2024 decemberében, mert komolyan tartott attól, hogy Donald Trump elmeszeli a fiát a bűncselekmények miatt. A BBC ugyanakkor arról már nem kérdezte meg Joe Biden fiát, hogy mégis mi a gond azzal, hogy aki bűncselekményt követ el, azt megbüntessék, Hunter Biden pedig természetesen nem tért ki erre.

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