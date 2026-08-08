Kitálalt Joe Biden fia a volt amerikai elnökről, erre senki sem számított + videó

Hunter Biden, a volt amerikai elnök Joe Biden fia már elengedte a múltat (Fotó: ROBERTO SCHMIDT / AFP)

Hunter Biden beleszállt Donald Trumpba

Joe Biden fia a bűnbánó jelmezt hirtelen ledobva nem hagyta ki a lehetőséget, hogy elmondja a véleményét Donald Trump elnökségéről. Kijelentette, hogy nem fog hallgatni, és a jövőben is folyamatosan beszélni fog Trumpról, szerinte a mostani elnök az egyetlen fenyegetés a Földre nézve, és hozzátette, hogy Trump személye sokkal nagyobb veszélyt jelent az amerikai alkotmányos berendezkedésre és a globális világrendre, mint bármi más, amivel az emberiségnek az ő életükben szembe kellett néznie.