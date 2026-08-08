544 lóerős a leggyengébb Mercedes-AMG GT

Az AMG GT 63-hoz hasonlóan az AMGFORCE Sport+ menetprogram a GT 53-ban az érezhető vonóerő-megszakításokkal kísért, szimulált sebességváltásokkal és a hihetően reprodukált belső égésű motorhanggal olyan hatást kelt, mintha egy benzines autóról lenne szó. Akusztikai referenciaként a korábbi Mercedes-AMG E 53 Coupé háromliteres soros hathengerese szolgált.

Fotó: Mercedes-Benz AG – Communications & Marketing / Mercedes

Nem pusztán hanghatások imitálására törekedtek az AMG mérnökei: aprólékosan elemezték egy korábbi soros hathengeres motor valódi hangzását. 16 különböző mikrofonpozícióból rögzítették annak karakterét, majd a görgős próbapadon több mint 100 nagy pontosságú mérést végeztek statikus és dinamikus körülmények között egyaránt.

A légrugós adaptív futómű a pillanatnyi vezetési helyzethez és az útminőséghez igazodva folyamatosan módosítja a lengéscsillapítás mértékét az egyes kerekeken. A 4MATIC+ összkerékhajtás – a teljesen külön vezérelt villanymotoroknak köszönhetően – képes az első és hátsó kerekek közötti nyomatékelosztás változtatására. A nyomatékvektorozó rendszer a hátsó kerekek között is egyedileg osztja el a hajtóerőt, ami agilis kanyarvételi tulajdonságokat garantál.

A magyarországi értékesítés augusztus 13-án indul, az indulóár közel 48 millió forint.