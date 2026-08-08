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Diákcsemege – Fiat Topolino teszt (top5)

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Bájos, fillérekből fenntartható és 14 éves kortól vezethető a Fiat elektromos mopedautója, ám súlyos lemondások árán. Utóbbiak egyike, hogy olyan, mint az IFA: mindig a sor elején halad.

Kismartoni András
2026. 08. 08. 7:55
Nevében a Fiat 1936-tól gyártott ős-népautójára, stílusjegyeiben viszont az 500-asra és a 600-asra emlékeztet. Fotó: Gulyás Péter
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Létezik szellősebb Dolcevita kivitele is, az ajtók helyett kötelekkel és feltekerhető vászontetővel, ami főleg a nyaralóhelyen strandra és fagyizóba járni lehet érdekes hobbi- vagy bérjármű.

Jelképes a tengelytáv és a tömeg (akkuval 487 kg). Lelkesen indítja meg a 44 Nm nyomatékú e-motor, aztán kifogy a szuszból
Fotó: Gulyás Péter

2. Kreativitás kontra bántó spórolás

Magát a karosszériát csővázra rögzített Toi-Toi szerű műanyag burkolatok alkotják, a sprórolás jegyében teljesen azonos ajtókkal, így az utasé hagyományosan, a vezetőé pedig hátrafelé nyílik. Sajátos koncepció alapján tervezték ezt az elektromos mopedautót, ugyanis hiányzik a kívülről hozzáférhető csomagtartó, a hátizsák vagy kisebb gurulós bőrönd a fixen, szinte a hátsó kerék fölött rögzített utasülés lábtere előtt helyezhető el. A vezető műanyag héjra tett némi borításból álló széke sínen tologatható és valamivel előrébb van, így nem érnek össze a vállak, ráadásul széria üvegtető javítja a térérzetet, ám érdemes kitérni arra is, mi minden hiányzik a kabinból. 

Vékony párnázásúak a fix támlájú ülések, csak a vezetőé csúsztatható sínen. Mögötte tölthető fel az ablakmosó tartály
Fotó: Gulyás Péter

Nincs lehajtható napellenző, az index nem áll vissza alaphelyzetbe kanyar után, külön kulcs való az ajtózárba és a gyújtáskapcsolóba, a külső tükröket kívülről kell állítani, a belső visszapillantó hiányzik. Letekerhető oldalablakot is kár keresni, csak az üveglapok egy része hajtható fel, mint a jegypénztárban. Klímaberendezés? Ugyan már, csak egyfokozatú, minimális fűtés vagy szellőzés kapcsolható, hifi híján pedig a fiatalok vigyenek magukkal bluetooth-hangszórót – legalább USB töltőcsatlakozó elérhető a telefon töltéséhez, a konzolhoz pedig filléres tétel a készüléktartó. Kizárólag a jópofa fedelű tárolópolc és a digitális műszeregység lóg ki a spártai berendezésből. 

Olcsók a műanyagok, itt-ott a kilátszanak a vázprofilok. Menő a táskaszerű tárolórekesz-feldél, a műszeregység 8,7 colos
Fotó: Gulyás Péter

3. Kicsi és könnyű akkuval is boldogul

Kényelem terén sok lemondással jár tehát a Topolino, amihez érdemes hozzávenni, hogy elég hangos a villanymotorja, és a 14 colos, tehát közel sem bútorgörgő-méretű kerekek dacára is kőkemény a rugózása. Másfelől viszont azzal, hogy visszatér a minimumhoz, görbe tükröt mutat napjaink pazarló autóiparának. Ott van például az apró, nettó 5,4 kWh-s akku (a Dacia Springé közel ötször ekkora kapacitású): mindössze 75 kilót nyom, kis ökoterheléssel gyártható, és némi tudatossággal elegendő, 75 km-es hatótávot kiszolgál. Tölteni nem gyors és drága oszlopnál kell, hanem a hátsó sárvédőbe rejtett kábel Schuko csatlakozóját egy sima konnektorba bedugva.

Gördülő háztartási gép: az utasajtó rejtekéből húzható ki a villásdugós kábel. Az akksi teljes feltöltése közel négy óra
Fotó: Gulyás Péter

4. Inkább vándordűne, mint dodzsem

Mindössze 8,2 lóerős teljesítmény és 45 km/h végsebesség: e két mopedautós törvényi előírás meghatározza a Topolino menetdinamikáját, ami nagyvárosi dugókban és kevéssé frekventált utakon élhetővé, a többsávos 70-es zónákban, urambocsá lakott területen kívül viszont mozgó útakadállyá teszi. Cserébe takarékos a 9 kWh/100 km alatti fogyasztással, és az ABS nélküli, de rekuperációra képes fékrendszer egész hatékonyan lassítja. Légzsákkal és szervorásegítéssel sem szolgál a kormány, mégis, eléggé könnyű tekerni, ám ezt lehetetlen áttételezéssel sikerült csak elérni, így a műfajában stabil útfekvésű Topolino irányítása sajnos meglepően pontatlan. 

Egy bajuszkapcsoló, két (!) kulcs, középen gombsor: csak a minimum jár. Ám a fűtés-szellőzés így nem éppen hatékony
Fotó: Gulyás Péter

5. Olcsó autó vagy drága kismotor?

Vegyes érzésekkel csaptuk be végül a legkisebb Fiat ajtaját (amitól el is állítódott a külső tükör): még második autónak sem ideális, hiszen a tudása messze elmarad a régebbi négykerekűektől is, a robogókhoz viszonyítva viszont új távlatokat nyit, főleg a B-s jogsival nem rendelkezőknek. Nehéz tehát megítélni, sok-e vagy kevés a nyugaton direkt 10 ezer euró alatt tartott, nálunk 4,39 millió forintos alapár, ami a kipróbált Corallo vagy a mentazöld Verde Vita verzióra érvényes. Ezt az összeget nem hagyományos extrákkal, inkább jópofa kiegészítőkkel lehet feljebb srófolni, közéjük tartozik a színes USB ventilátor, a tető árnyékolója és a retró külső bőröndtartó rács.

Textilfüllel húzzuk be az ajtót, a „térképzseb” hálója már megnyúlt. Felfelé nyitható az üveg, mint a régi Citroen 2CV-n
Fotó: Gulyás Péter

Tény, hogy a 45 km/h-s verzióban is kínált Renault Twizy óta a nagy autógyártók közül csak a Stellantis hármas ikrei vannak jelen a kategóriában, de azért vannak bőven alternatívák. Aki csak A-ból B pontba szeretne eljutni, a Fiat árának feléért is talál kétes minőségű kínai mopedautót, míg a bizalomgerjesztőbb, dobozszerű NIU MM 500-as 2,99 millió forintba kerül. A kínálat másik végén a nagy rutinnal épített, sok extrát kínáló francia e-Aixam áll borsos 6,2 millióért, aki viszont még a Toplinonál is stílusosabb apróságot akar, csakis a régi BMW Isetta iskoláját követő, ajtaját a homlokfalán hordozó Microlinót választhatja, magánimportban legalább 18 ezer eurós ártól. 

Hivatalosan 66 literes az utas lábtere előtti csomagtér. Kapható Cargo készlet is, együléses mini-áruszállításhoz 
Fotó: Gulyás Péter

Kiskaput jelentő kategória

 

Négykerekű, 425 kg alatti saját tömegű (az elektromos kiviteleknél akku nélkül mérve), legfeljebb 45 km/h-s sebességre képes gépjárműveket jelöl az uniós szabályzás szerint az L6e szegmens. További megkötés, hogy az utastér maximum kétszemélyes lehet, a motor teljesítménye pedig 6 kW-nál nem nagyobb (a benzineseknél legfeljebb 50, a dízeleknél 500 cm3-es lökettérfogattal). Ezeket a járműveket nálunk mopedautóknak nevezik, és hosszú éveken át főleg a francia Aixam és Ligier gázolajos modelljei dominálták a piacot, újabban azonban inkább az elektromos verziók keresettek. Hazánkban egységesen hátulra felszerelt, kisméretű rendszámot kapnak. 

 

Sok kritika éri a törvényi szabályozást amiatt, hogy az L6e járművekbe nem kötelező beépíteni aktív és passzív biztonsági felszereléseket, a törésteszteken pedig ritka (de olyankor ijesztően szereplő) vendégek. Műszaki vizsgáztatni sem kell a mopedautókat és adómentesek is, csak kötelező felelősségbiztosítás kell kötni rájuk. Fontos kitétel még, hogy a mopedautók a 14 éves kortól megszerezhető segédmotoros-kerékpáros (AM) vezetői engedéllyel, vagy az egészségügyi alkalmasság miatt lejárt B-kategóriás jogosítvánnyal is vezethetők, utóbbi miatt sok idős tulajt mobilizálnak. Érdemes tisztában lenni azzal is, hogy parkolási díjat viszont fizetni kell utánuk. 

Korhatár-besorolás helyett 40 (valójában 45) km/h-s csúcstempót jelez rajta egy karika. Sajnos nincs gyorsabb L7e változata
Fotó: Lővei Gergely

 

 

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