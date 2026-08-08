Diákcsemege – Fiat Topolino teszt (top5)

2. Kreativitás kontra bántó spórolás
Magát a karosszériát csővázra rögzített Toi-Toi szerű műanyag burkolatok alkotják, a sprórolás jegyében teljesen azonos ajtókkal, így az utasé hagyományosan, a vezetőé pedig hátrafelé nyílik. Sajátos koncepció alapján tervezték ezt az elektromos mopedautót, ugyanis hiányzik a kívülről hozzáférhető csomagtartó, a hátizsák vagy kisebb gurulós bőrönd a fixen, szinte a hátsó kerék fölött rögzített utasülés lábtere előtt helyezhető el. A vezető műanyag héjra tett némi borításból álló széke sínen tologatható és valamivel előrébb van, így nem érnek össze a vállak, ráadásul széria üvegtető javítja a térérzetet, ám érdemes kitérni arra is, mi minden hiányzik a kabinból.
Nincs lehajtható napellenző, az index nem áll vissza alaphelyzetbe kanyar után, külön kulcs való az ajtózárba és a gyújtáskapcsolóba, a külső tükröket kívülről kell állítani, a belső visszapillantó hiányzik. Letekerhető oldalablakot is kár keresni, csak az üveglapok egy része hajtható fel, mint a jegypénztárban. Klímaberendezés? Ugyan már, csak egyfokozatú, minimális fűtés vagy szellőzés kapcsolható, hifi híján pedig a fiatalok vigyenek magukkal bluetooth-hangszórót – legalább USB töltőcsatlakozó elérhető a telefon töltéséhez, a konzolhoz pedig filléres tétel a készüléktartó. Kizárólag a jópofa fedelű tárolópolc és a digitális műszeregység lóg ki a spártai berendezésből.
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