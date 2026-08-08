Diákcsemege – Fiat Topolino teszt (top5)

Olcsók a műanyagok, itt-ott a kilátszanak a vázprofilok. Menő a táskaszerű tárolórekesz-feldél, a műszeregység 8,7 colos

Fotó: Gulyás Péter

3. Kicsi és könnyű akkuval is boldogul

Kényelem terén sok lemondással jár tehát a Topolino, amihez érdemes hozzávenni, hogy elég hangos a villanymotorja, és a 14 colos, tehát közel sem bútorgörgő-méretű kerekek dacára is kőkemény a rugózása. Másfelől viszont azzal, hogy visszatér a minimumhoz, görbe tükröt mutat napjaink pazarló autóiparának. Ott van például az apró, nettó 5,4 kWh-s akku (a Dacia Springé közel ötször ekkora kapacitású): mindössze 75 kilót nyom, kis ökoterheléssel gyártható, és némi tudatossággal elegendő, 75 km-es hatótávot kiszolgál. Tölteni nem gyors és drága oszlopnál kell, hanem a hátsó sárvédőbe rejtett kábel Schuko csatlakozóját egy sima konnektorba bedugva.

Gördülő háztartási gép: az utasajtó rejtekéből húzható ki a villásdugós kábel. Az akksi teljes feltöltése közel négy óra

Fotó: Gulyás Péter

4. Inkább vándordűne, mint dodzsem

Mindössze 8,2 lóerős teljesítmény és 45 km/h végsebesség: e két mopedautós törvényi előírás meghatározza a Topolino menetdinamikáját, ami nagyvárosi dugókban és kevéssé frekventált utakon élhetővé, a többsávos 70-es zónákban, urambocsá lakott területen kívül viszont mozgó útakadállyá teszi. Cserébe takarékos a 9 kWh/100 km alatti fogyasztással, és az ABS nélküli, de rekuperációra képes fékrendszer egész hatékonyan lassítja. Légzsákkal és szervorásegítéssel sem szolgál a kormány, mégis, eléggé könnyű tekerni, ám ezt lehetetlen áttételezéssel sikerült csak elérni, így a műfajában stabil útfekvésű Topolino irányítása sajnos meglepően pontatlan.

Egy bajuszkapcsoló, két (!) kulcs, középen gombsor: csak a minimum jár. Ám a fűtés-szellőzés így nem éppen hatékony

Fotó: Gulyás Péter

5. Olcsó autó vagy drága kismotor?

Vegyes érzésekkel csaptuk be végül a legkisebb Fiat ajtaját (amitól el is állítódott a külső tükör): még második autónak sem ideális, hiszen a tudása messze elmarad a régebbi négykerekűektől is, a robogókhoz viszonyítva viszont új távlatokat nyit, főleg a B-s jogsival nem rendelkezőknek. Nehéz tehát megítélni, sok-e vagy kevés a nyugaton direkt 10 ezer euró alatt tartott, nálunk 4,39 millió forintos alapár, ami a kipróbált Corallo vagy a mentazöld Verde Vita verzióra érvényes. Ezt az összeget nem hagyományos extrákkal, inkább jópofa kiegészítőkkel lehet feljebb srófolni, közéjük tartozik a színes USB ventilátor, a tető árnyékolója és a retró külső bőröndtartó rács.