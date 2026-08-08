Biros Péter-hatás? Őrült végjáték, 28 év után ismét Európa-bajnok Magyarország
A hirtelen halálban a 22. lövés döntött – Magyarország javára. Huszonnnyolc év után ismét Európa-bajnok lett az U20-as magyar női vízilabda-válogatott. Biros Péter együttese az oeirasi torna péntek késő esti döntőjében ötméterespárbajban győzött az előző három U20-as Eb-t megnyert Spanyolország ellen.
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