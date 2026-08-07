Szidhatjuk-e a rendőrséget a rendszámtáblán? Amerikában most kiderül

Tüntetők egy konföderációs zászlót égetnek Los Angelesben 2015-ben Fotó: MICHAEL NELSON/AP

Ugyanakkor ez a 2015-ös legfelsőbb bírósági ítélet a texasi úgynevezett speciális, nem pedig az egyedi rendszámokra vonatkozott. A speciálisak is egyedi kialakításúak, de egy állami testület jóváhagyásával, és mások is megvásárolhatják azokat (értelemszerűen különböző rendszámmal.)

Máskülönben — mutatott rá a 2015-ös ítéletkor a többségi véleményt megfogalmazó Stephen Breyer, azóta visszavonult főbíró — az autósok egy matrica felragasztásával is kifejezésre juttathatják véleményüket, és az már biztosan az övék. Az Egyesült Államokban az első alkotmánykiegészítés széles keretek között biztosítja a véleménynyilvánítás szabadságát.