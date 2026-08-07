Az ügy kapcsán írásban megkerestük a kormányfőt és egyebek mellett annak tisztázására küldtünk kérdéseket, hogy származik-e valamilyen formában bevétele a YouTube-csatornájából. Arról is érdeklődtünk, hogy a csatornán található videókba összesen eddig nagyjából mennyi közpénzt öltek, ám kérdéseinkre eddig nem érkezett válasz.
Tiltott pártfinanszírozás miatt feljelentették Magyar Pétert
A Kopasz Oszt néven ismert influenszer a Központi Nyomozó Főügyészségen tett feljelentést Magyar Péter ellen, amiért a miniszterelnök állami és uniós forrásból készült videókat használhatott fel a Tisza Párthoz köthető termékek népszerűsítésére. A feljelentés szerint amit Magyar Péter csinál, az költségvetési csalás, hűtlen kezelés, hivatali visszaélés és tiltott pártfinanszírozás gyanúját is felveti.
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