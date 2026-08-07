Tiltott pártfinanszírozás miatt feljelentették Magyar Pétert

Az ügy kapcsán írásban megkerestük a kormányfőt és egyebek mellett annak tisztázására küldtünk kérdéseket, hogy származik-e valamilyen formában bevétele a YouTube-csatornájából. Arról is érdeklődtünk, hogy a csatornán található videókba összesen eddig nagyjából mennyi közpénzt öltek, ám kérdéseinkre eddig nem érkezett válasz.