Újabb visszakozás? Egyre több személyi döntését írhatja felül Magyar Péter a politikai és társadalmi nyomás hatására

Porpáczy Krisztina Soós Zoltánt javasolta a tisztség átmeneti betöltésére. A 24.hu szerint ugyanakkor az ő esetében is felvetődtek olyan korábbi körülmények, amelyek a kinevezés morális indoklásának fényében különös jelentőséget kaptak.

A lap információi szerint Soós Zoltán az a nyíregyházi háziorvos, akivel szemben 2023 májusában a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság gazdaságvédelmi osztálya vesztegetés elfogadásának megalapozott gyanúja miatt indított büntetőeljárást.

A nyomozás akkori adatai szerint egy nő 2023 márciusában szexuális szolgáltatást ajánlott az orvosnak azért, hogy receptre írjon fel számára egy fogyást elősegítő gyógyszert.

A készítményt eredetileg a 2-es típusú cukorbetegség kezelésére alkalmazzák, a nő pedig nem lett volna jogosult rá.

A rendőrség akkori közlése szerint az orvos elfogadta az ajánlatot, majd normatív támogatással, elektronikus receptre felírta a készítményt. A hatóság szerint ezt annak ellenére tette meg, hogy a nő nem tartozott az ellátási körzetéhez, háziorvosként pedig nem volt jogosult az adott gyógyszer felírására. A receptet másnap kiváltották, a készítményt később a nő budapesti lakásában tartott kutatás során lefoglalták.

Saját miniszterjelöltjeitől is visszalépett

A személyi döntések körüli visszakozások nem kizárólag a háttérintézmények vezetőit érintették.

Májusban Magyar Péter bejelentette, hogy sógora, Melléthei-Barna Márton lesz az igazságügyi miniszter. A döntés azonban azonnal komoly politikai vitát váltott ki, mivel számos bírálat érte a rokoni kapcsolat miatt. A nepotizmus vádja nemcsak az ellenzék, hanem a Tisza szimpatizánsai között is megjelent.

Néhány nappal később Melléthei-Barna Márton maga jelentette be visszalépését, arra hivatkozva, hogy a családi kapcsolat akadályozná a társadalmi konszenzus kialakulását.

Magyar Péter ezt követően új igazságügyi minisztert nevezett meg.

Bár hivatalosan önkéntes visszalépésként kommunikálták az ügyet, politikai értelemben sokan úgy értékelték, hogy a folyamatos kritikák végül felülírták az eredeti döntést.