Vitális Milán a finn Kaan Kairinen, az ukrán Olekszandr Zubkov és a horvát Lovro Majer után az athéniak negyedik nyári igazolása lesz. A hírek szerint négy évre ír alá az AEK-nál, amely 2,5 millió eurót (átszámítva mintegy 900 millió forintot) fizet az ETO-nak. A görögök csütörtökön edzenek legközelebb, majd szombaton játsszák az utolsó felkészülési mérkőzésüket, míg jövő szerdán már a szuperkupáért lépnek pályára az OFI Kréta ellen, aztán indul a BL-playoff és a bajnokság is.
Máris imádják az AEK Athénnál a Győrből távozó Vitális Milánt, akiről rossz hírt is közöltek
Kedd este megérkezett Görögországba a magyar labdarúgó-válogatott középpályása. Vitális Milán szerdán orvosi vizsgálaton esik át, annak sikeressége esetén pedig be is jelentik őt a Varga Barnabást is foglalkoztató AEK Athén csapatánál. A hírek szerint négy évre ír alá, 2,5 millió eurót kap érte az ETO. A közösségi oldalon máris sokan örömmel fogadják a Győr eddigi csapatkapitányát, akivel kapcsolatban azonban egy fontos dologra is felhívták a figyelmet.
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