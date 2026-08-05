ETO FCVarga BarnabásVitális MilánAEK Athén

Máris imádják az AEK Athénnál a Győrből távozó Vitális Milánt, akiről rossz hírt is közöltek

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Kedd este megérkezett Görögországba a magyar labdarúgó-válogatott középpályása. Vitális Milán szerdán orvosi vizsgálaton esik át, annak sikeressége esetén pedig be is jelentik őt a Varga Barnabást is foglalkoztató AEK Athén csapatánál. A hírek szerint négy évre ír alá, 2,5 millió eurót kap érte az ETO. A közösségi oldalon máris sokan örömmel fogadják a Győr eddigi csapatkapitányát, akivel kapcsolatban azonban egy fontos dologra is felhívták a figyelmet.

Wiszt Péter
2026. 08. 05. 7:09
Vitális Milán kilenc gólt is lőtt az ETO színeiben, a legfontosabb az utolsó volt, a Debrecen ellen
Vitális Milán az ETO vezére volt a legutóbbi idényben, az AEK Athénnál folytathatja Forrás: ETO FC/Facebook
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Vitális Milán a finn Kaan Kairinen, az ukrán Olekszandr Zubkov és a horvát Lovro Majer után az athéniak negyedik nyári igazolása lesz. A hírek szerint négy évre ír alá az AEK-nál, amely 2,5 millió eurót (átszámítva mintegy 900 millió forintot) fizet az ETO-nak. A görögök csütörtökön edzenek legközelebb, majd szombaton játsszák az utolsó felkészülési mérkőzésüket, míg jövő szerdán már a szuperkupáért lépnek pályára az OFI Kréta ellen, aztán indul a BL-playoff és a bajnokság is.

 

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