Máris imádják az AEK Athénnál a Győrből távozó Vitális Milánt, akiről rossz hírt is közöltek

Vitális Milán a finn Kaan Kairinen, az ukrán Olekszandr Zubkov és a horvát Lovro Majer után az athéniak negyedik nyári igazolása lesz. A hírek szerint négy évre ír alá az AEK-nál, amely 2,5 millió eurót (átszámítva mintegy 900 millió forintot) fizet az ETO-nak. A görögök csütörtökön edzenek legközelebb, majd szombaton játsszák az utolsó felkészülési mérkőzésüket, míg jövő szerdán már a szuperkupáért lépnek pályára az OFI Kréta ellen, aztán indul a BL-playoff és a bajnokság is.