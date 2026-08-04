A kémkapcsolataival dicsekvő Panyi Szabolcs Magyar Péter mellé állt a közmédia ügyében

Ő volt az, aki arról beszélt egy ismeretlen nővel egy nyilvánosságra került hanganyagon, hogy

megadta Szijjártó Péter volt külgazdasági és külügyminiszter telefonszámát egy európai uniós tagállam titkosszolgálatának.

A kiszivárgott felvételen a beszélgetőtárs rákérdezett Panyinál, hogy melyik az az állam, amellyel kapcsolatban áll és amelynek kiadta a telefonszámokat, de az újságíró csak annyit felel: „azt nem mondhatom el”. Panyi Szabolcs később azzal is eldicsekedett, hogy kapcsolatban áll Orbán Anita, akkor még csak külügyminiszter jelölttel, sőt a viszonyuk olyan jó, hogy beleszólása van abba, hogy ki dolgozzon az akkor még általa csak remélt kormányváltást követően a tárcánál.

Ugyan Orbán Anita kettejük kapcsolatát a hangfelvételek nyilvánosságra kerülése után tagadta, de Panyi Szabolcs hétfőn lelkesen üdvözölte a szuverén magyar külpolitika egyik fontos háttérintézményének, a Magyar Külügyi Intézet vezetőváltását. Orbán Anita Feledy Botond külpolitikai szakértőt kérte fel vezérigazgatónak. Helyettesének pedig azt a Rácz Andrást, aki biztonságpolitikai szakértőnek neveznek, de valós harci cselekménynek nézett egy videójátékban készült felvételt. Rácz András 2025 augusztusában Kijevben "véletlenül" összefutott Tseber Rolanddal, akit azért utasítottak ki Magyarországról, mert az ukrán titkosszolgálat ügynökeként azonosították. A találkozóról egyébként nem Rácz, hanem Tseber számolt be.