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A magyar úszónő verekedésről beszélt, miután Európa-bajnoki ezüstérmet szerzett

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Újabb magyar ezüstérem a Párizsban zajló vizes Európa-bajnokságon a nyílt vízi úszás első versenynapján. Betlehem Dávid második helye után a női mezőnyben Mihályvári-Farkas Viktória szerzett ezüstérmet, ugyancsak a tíz kilométeres, olimpiai számban a Szajnában.

Szalay Attila
2026. 08. 04. 17:16
Mihályvári-Farkas Viktória Európa-bajnoki ezüstérmes Fotó: ALBERTO PIZZOLI Forrás: AFP
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