Újra magyar érem a Szajnából: Betlehem Dávid második lett az Eb-n
Magyar éremmel kezdődtek a párizsi úszó Eb nyíltvízi versenyei. Férfi 10 kilométeren Betlehem Dávid a második helyen ért célba a német világbajnok, Florian Wellbrock mögött. Ugyanebben a számban, Betlehem két éve szintén a Szajna vizében olimpiai bronzot szerzett, akkor Rasovszky Kristóf győzött, ő most, az úszó Eb-n nem végzett az élmezőnyben.
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