Egy második világháborús katonai motor is előkerült az apadó Dunából + videó
Az iszap által megőrzöttkatonai járművet a Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat segített kiemelni. Az extrém alacsony vízállás miatt nem ez volt az első alkalom, hogy a múlt a felszínre került, az elmúlt időszakban több helyen is második világháborús bombákat és gránátokat találtak a Duna medrében.
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