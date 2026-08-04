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Az UEFA-t nem érdekli a magyarországi energiakorlátozás? Villanyfényes meccsek Magyarországon

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A Magyar Labdarúgó-szövetség – alkalmazkodva a hőség miatt kialakult rendkívüli helyzethez nem csak a mögöttünk lévő NB I-es forduló kezdési időpontjait változtatta meg, hanem a következő, azaz a 3. forduló kezdési időpontjait is úgy módosította, hogy a bajnoki meccseken ne kelljen felkapcsolni a stadionok villanyvilágítását. Ugyanakkor a héten Magyarországon az UEFA égisze alatt négy olyan nemzetközi kupameccset is rendeznek, amelyen szükség lesz a stadionok villanyvilágításának használatára. Az ellentmondás minden szurkolónak és szakembernek ordít.

Magyar Nemzet
2026. 08. 04. 10:28
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A nagy hőségben rendezett meccsek ügyében többen is megszólaltak. A legmarkánsabb véleményt az M4 Sport stúdiójában a korábbi hatszoros válogatott játékos, Szakály Péter fogalmazta meg, aki szerint

 ilyen körülmények között nem lett volna szabad megrendezni a második forduló meccseit.

Az előttünk álló hétvégén enyhébb időt jósolnak, de a hétközi négy nemzetközi kupaselejtező a legmelegebb napokra esik.

Az ügyben kérdéseket küldtünk az MLSZ-nek, ha válaszolnak, frissítjük a cikket.

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