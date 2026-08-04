Az UEFA-t nem érdekli a magyarországi energiakorlátozás? Villanyfényes meccsek Magyarországon

A nagy hőségben rendezett meccsek ügyében többen is megszólaltak. A legmarkánsabb véleményt az M4 Sport stúdiójában a korábbi hatszoros válogatott játékos, Szakály Péter fogalmazta meg, aki szerint

ilyen körülmények között nem lett volna szabad megrendezni a második forduló meccseit.

Az előttünk álló hétvégén enyhébb időt jósolnak, de a hétközi négy nemzetközi kupaselejtező a legmelegebb napokra esik.

Az ügyben kérdéseket küldtünk az MLSZ-nek, ha válaszolnak, frissítjük a cikket.