Az UEFA-t nem érdekli a magyarországi energiakorlátozás? Villanyfényes meccsek Magyarországon

A nagy hőségben rendezett meccsek ügyében többen is megszólaltak. A legmarkánsabb véleményt az M4 Sport stúdiójában a korábbi hatszoros válogatott játékos, Szakály Péter fogalmazta meg, aki szerint
ilyen körülmények között nem lett volna szabad megrendezni a második forduló meccseit.
Az előttünk álló hétvégén enyhébb időt jósolnak, de a hétközi négy nemzetközi kupaselejtező a legmelegebb napokra esik.
Az ügyben kérdéseket küldtünk az MLSZ-nek, ha válaszolnak, frissítjük a cikket.
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