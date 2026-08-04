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Befutott a Dűne 3 legújabb magyar szinkronos előzetese, a trilógia legsötétebb fejezetére készülhetünk

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December 17-én érkezik a mozikba a nagy sikerű sci-fi sorozat legújabb felvonása. A Dűne: Harmadik rész című epizóddal le is zárul Denis Villeneuve nagyszabású adaptációja. Az új előzetes alapján a trilógia legkomorabb fejezetére készülhetünk.

2026. 08. 04. 9:09
Jason Momoa Forrás: IGN
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