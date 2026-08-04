Befutott a Dűne 3 legújabb magyar szinkronos előzetese, a trilógia legsötétebb fejezetére készülhetünk
December 17-én érkezik a mozikba a nagy sikerű sci-fi sorozat legújabb felvonása. A Dűne: Harmadik rész című epizóddal le is zárul Denis Villeneuve nagyszabású adaptációja. Az új előzetes alapján a trilógia legkomorabb fejezetére készülhetünk.
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!