matthew mcconaugheyTimothée Chalametmarty supremejamie lee curtisoperaszínész

Timothée Chalamet hatalmas pofont kapott, még a milliárdos Kylie Jenner sem menthette meg a világraszóló botránytól

A Z generáció egyik legígéretesebbnek tartott hollywoodi színésze – aki olyan filmekben játszott, mint a Dűne, a Marty Supreme és a Wonka – egyetlen mondattal haragította magára több kulturális ágazat képviselőit és nézők százezreit. Timothée Chalamet kijelentése, miszerint az opera és a balett „már senkit nem érdekel”, hatalmas vihart kavart, és ráirányította a figyelmet az új hollywoodi elit értékválságára. Úgy tűnik azonban, hogy a magaskultúra képviselőit nem kell félteni: ügyesen meglovagolták a botránnyal járó médiafigyelmet, és sikerült a kritizált műfajok hírét új fogyasztókhoz is eljuttatniuk.

Kató Lenke
2026. 03. 24. 5:50
Timothée Chalamet amerikai színész és párja, Kylie Jenner amerikai modell a Vanity Fair magazin partiján az Oscar-díjak 98. átadási ünnepsége után Los Angelesben Fotó: Nina Prommer Forrás: MTI/EPA
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Idén februárban, egy Matthew McConaughey-vel folytatott, a Variety és a CNN által szervezett nyilvános beszélgetésen Timothée Chalamet váratlanul éles kritikával illette a klasszikus előadó-művészeteket. 

London, 2021. október 18.Timothée Chalamet (b) és Zendaya amerikai színész érkezik a Dűne című film londoni bemutatójára 2021. október 18-án.MTI/EPA/Vickie Flores
Timothée Chalamet és Zendaya a Dűne című film londoni bemutatóján   Fotó: Vickie Flores /MTI/EPA

A mozi jövőjéről és a közönség figyelméért folytatott harcról értekezve kijelentette:

Nem akarok balettben vagy operában dolgozni, vagy olyan dolgokban, ahol azt mondják: Hé, tartsuk életben ezt a dolgot, még akkor is, ha már senkit sem érdekel.

Bár a színész rögtön érezte szavai súlyát, és megpróbálta elviccelni a dolgot, a lavinát már nem lehetett megállítani. A kijelentés különösen fájdalmasan érintette azokat az intézményeket, amelyek évek óta küzdenek a fiatalok figyelméért, és a magaskultúra nagyjait is megszólalásra késztette.

Timothée Chalamet új közellenséggé avanzsált

A válaszreakciók valóságos össztüzet zúdítottak a színészre. Misty Copeland, a balettvilág szupersztárja – aki korábban Chalamet Marty Supreme című filmjének promóciójában is segített – rámutatott a kijelentés visszásságára. Hangsúlyozta, hogy a színész nem tarthatna ott, ahol tart, ha nem lenne az opera és a balett kulturális alapvetése és fegyelme. 

Az Oscar-díjas Juliette Binoche egy interjúban foghegyről odaszúrt fiatal kollégájának:

Én meg azt hittem, a filmművészet a haldokló művészeti ág

– ezzel arra utalt, hogy Chalamet még nem látja át a művészetek teljes spektrumát és egymásra épülését. 

Jamie Lee Curtis is megszólalt az ügyben, arrogánsnak és tiszteletlennek nevezte a sztárt:

Fiam, ülj le, és tanulj a mesterektől, mielőtt kinyitod a szád!

A nemrégiben lezajlott Oscar-gála házigazdája, Conan O’Brien pedig ország-világ előtt azzal viccelt Chalamet korábbi nyilatkozatára utalva, hogy a biztonsági intézkedések azért ilyen szigorúak, mert tartanak az opera- és balettközösségek „támadásaitól”, majd hozzátette, hogy a művészek csak azért dühösek, mert a színész a jazzt kihagyta a felsorolásból.

A botrány legmeglepőbb eleme Chalamet saját családi háttere. Sokan „nepo-baby” váddal illették a színészt, emlékeztetve őt arra, hogy édesanyja, Nicole Flender táncosként kezdte pályafutását, aki a School of American Ballet növendékeként a New York City Ballet előadásaiban is fellépett. Nővére, Pauline Chalamet szintén komoly balett-tanulmányokat folytatott ugyanebben az intézményben, mielőtt színészi karrierbe kezdett volna. 

A közvélemény szerint Chalamet szavai nemcsak szakmai, hanem személyes szinten is érzéketlenek voltak, hiszen épp azt a hivatást nevezte halottnak, amelyre családja egzisztenciája és saját neveltetése épült.

Chalamet Bob Dylan bőrébe is belebújt  Forrás: TMDb

A színész szerepeit tekintve „mindenevő”, igyekszik úgy választani, hogy ne lehessen könnyen beskatulyázni: alakított már meleg tinédzsert a Szólíts a neveden című filmben, megformált egy emberi húsra éhező kannibál csavargót a Csontok meg minden produkcióban, sőt Bob Dylan bőrébe is belebújt. Azonban az elmúlt években, nemcsak „vakmerő” szerepvállalásaival, hanem magánéletével is a figyelem középpontjába került. 2023-tól egy párt alkot a Kardashian–Jenner klán tagjával, Kylie Jennerrel. 

Az amerikai valóságshow-szereplő és immár milliárdos üzletasszonnyal való románca sokak szerint egyfajta populista irányba tolta el a színész értékrendjét, sőt a rajongók a „Kardashian-hatás” számlájára írták azt is, hogy Chalamet elszakadt a klasszikus művészeti értékektől.

Timothée Chalamet a Csontok meg minden című produkcióban

A világ legnagyobb opera- és balettintézményei szinte egységesen, de különböző stílusban reagáltak Timothée Chalamet kijelentésére. Akadtak olyanok, akik humoros videót osztottak meg közösségi oldalukon, vagy akciót indítottak „TIMOTHEE” kóddal, azonban többen bevételi adatokat is közöltek az ágazatról. A Metropolitan Opera és a londoni Royal Ballet and Opera statisztikái szerint a nézőközönség nemcsak nőtt a 2025–2026-os szezonban, hanem jelentősen fiatalodott is, és az ágazat globális bevételei elérték a 2,5 milliárd dolláros értéket. 

Ezek alapján nem úgy tűnik, hogy haldoklana a magaskultúra. Azonban az biztos, hogy Timothée Chalamet akaratlanul az év legnagyobb reklámját biztosította az ágazatnak, szűk látókörű megjegyzése pedig hozzájárulhatott ahhoz, hogy olyanok is váltsanak jegyet egy-egy előadásra, akik korábban nem gondoltak erre.

 

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu