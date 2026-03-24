Timothée Chalamet hatalmas pofont kapott, még a milliárdos Kylie Jenner sem menthette meg a világraszóló botránytól

Idén februárban, egy Matthew McConaughey-vel folytatott, a Variety és a CNN által szervezett nyilvános beszélgetésen Timothée Chalamet váratlanul éles kritikával illette a klasszikus előadó-művészeteket.

Timothée Chalamet és Zendaya a Dűne című film londoni bemutatóján Fotó: Vickie Flores /MTI/EPA

A mozi jövőjéről és a közönség figyelméért folytatott harcról értekezve kijelentette:

Nem akarok balettben vagy operában dolgozni, vagy olyan dolgokban, ahol azt mondják: Hé, tartsuk életben ezt a dolgot, még akkor is, ha már senkit sem érdekel.

Bár a színész rögtön érezte szavai súlyát, és megpróbálta elviccelni a dolgot, a lavinát már nem lehetett megállítani. A kijelentés különösen fájdalmasan érintette azokat az intézményeket, amelyek évek óta küzdenek a fiatalok figyelméért, és a magaskultúra nagyjait is megszólalásra késztette.

Timothée Chalamet új közellenséggé avanzsált

A válaszreakciók valóságos össztüzet zúdítottak a színészre. Misty Copeland, a balettvilág szupersztárja – aki korábban Chalamet Marty Supreme című filmjének promóciójában is segített – rámutatott a kijelentés visszásságára. Hangsúlyozta, hogy a színész nem tarthatna ott, ahol tart, ha nem lenne az opera és a balett kulturális alapvetése és fegyelme.

Az Oscar-díjas Juliette Binoche egy interjúban foghegyről odaszúrt fiatal kollégájának:

Én meg azt hittem, a filmművészet a haldokló művészeti ág

– ezzel arra utalt, hogy Chalamet még nem látja át a művészetek teljes spektrumát és egymásra épülését.

Jamie Lee Curtis is megszólalt az ügyben, arrogánsnak és tiszteletlennek nevezte a sztárt:

Fiam, ülj le, és tanulj a mesterektől, mielőtt kinyitod a szád!

A nemrégiben lezajlott Oscar-gála házigazdája, Conan O’Brien pedig ország-világ előtt azzal viccelt Chalamet korábbi nyilatkozatára utalva, hogy a biztonsági intézkedések azért ilyen szigorúak, mert tartanak az opera- és balettközösségek „támadásaitól”, majd hozzátette, hogy a művészek csak azért dühösek, mert a színész a jazzt kihagyta a felsorolásból.