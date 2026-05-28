A hidegháború csapdájában

Wisner és Dulles elmeszüleménye, a Splinter Factor („Repesztő tényező”) hadművelet hihetetlenül eredményes lett. Csak Csehszlovákiában csaknem 170 ezer párttagot tartóztattak le, ami majdnem a gazdaság összeomlásához vezetett. Sztálin a csehekben bízott a legkevésbé, ezért ott öt és fél évig tartottak a kirakatperek és kínzások, míg a Rajk-per 18 hónapig. Minél rosszabbá vált a helyzet a szovjet blokkban, Dulles annál jobban örült. Washingtonban például Wisner ujjongott minden egyes letartóztatási hullám és minden újabb kirakatper miatt, ahol a vádlottak nyilvánosan elítélték önmagukat, mielőtt kivégezték őket. Mint mondta: „Az elvtársak vidáman szúrnak kést egymás hátába, és elvégzik helyettünk a piszkos munkát.” A Repesztő tényező valójában csak az elnyomást és az elkeseredettséget növelte és Dulles nem érte meg a vasfüggöny lebontását. Wisner pedig a cserben hagyott magyar 1956 miatt jött rá, hogy csak egy kegyetlen és önérdekű játékot űznek népekkel, semmi mást. Ebbe mentálisan beleroppant és később öngyilkos lett.

A kommunista rend megingatását célzó hadműveletnek sok rétege volt, az egyik szerint a kommunista párt nacionalista és népszerű személyeit akarták Dullesék kiiktatni, hogy ezzel is növeljék a reménytelenséget és a haragot a vasfüggöny mögött, amivel nőtt a felkelés valószínűsége.

Ilyen „népszerű” nacionalistának számított Rajk László, volt belügy- majd 1948-tól külügyminiszter.

A Rajk-perben háromszáz embert fogtak le. Nem számított, hogy párttagokról volt szó. A túlélő és a Szabad Nép korábbi munkatárs Hódos György szerint „gumibot és puskatus, kényszerű ébrenlét, éhség és hideg, a legrafináltabb testi és lelki kínzóeszközök révén lett az illegalitás alatti letartóztatásból a Horthy-rendőrségnél különleges szolgálat… „A verőlegények és elektrotechnikusok szigorú parancsot kaptak, hogy ügyeljenek áldozataik életben tartására.” Havas Endre költőt és írót, egykori ellenállót mégis agyonverték, miután beleőrült a vallatásba. Hódos szerint a töménytelen hazudozás és kínzások miatt sokan áthelyezésüket kérték, Angyal László ezredes, Rajk egyik vallatótisztje pedig öngyilkos lett.