Amikor Noel eltűnt, akkor a család rögtön Dulles fordult, de – mint David Talbot megjegyzi, - ő „…semmit sem tett Field megmentéséért. És semmit sem tett azért, hogy megakadályozza Noel családtagjait abban, hogy fejest ugorjanak ugyanabba a csapdába.” A Field család tagjainak és Erica Wallachnak a kihallgatások során leggyakrabban feltett kérdés ez volt: „Honnan ismeri Allen Dullest?” Wallach a háború idején a Weisbadeni OSS központban dolgozott, és személyesen ismerte Wisnert és Dullest is, de később soha nem kértek tőle bocsánatot a történtekért.
A hidegháború csapdájában
David Talbot amerikai újságíró könyvében (The Devil’s for Chessboard, 2015.) alaposan feltárta Allen W. Dulles CIA főnök életét és működését. Ennek kapcsán arra is rámutatott, hogy a szovjet megszállási zónában Dulles hogyan próbálta kihasználni Sztálin paranoid hajlamát annak érdekében, hogy zavart keltsen. Ennek egyik eleme volt, hogy Noel Fieldről azt terjesztették, hogy a nyugati hírszerzés küldte a vasfüggöny mögé, ami egy óriási letartóztatási hullámot eredményezett, köztük a Rajk-pert is kiváltotta.
Wisner és Dulles elmeszüleménye, a Splinter Factor („Repesztő tényező”) hadművelet hihetetlenül eredményes lett. Csak Csehszlovákiában csaknem 170 ezer párttagot tartóztattak le, ami majdnem a gazdaság összeomlásához vezetett. Sztálin a csehekben bízott a legkevésbé, ezért ott öt és fél évig tartottak a kirakatperek és kínzások, míg a Rajk-per 18 hónapig. Minél rosszabbá vált a helyzet a szovjet blokkban, Dulles annál jobban örült. Washingtonban például Wisner ujjongott minden egyes letartóztatási hullám és minden újabb kirakatper miatt, ahol a vádlottak nyilvánosan elítélték önmagukat, mielőtt kivégezték őket. Mint mondta: „Az elvtársak vidáman szúrnak kést egymás hátába, és elvégzik helyettünk a piszkos munkát.” A Repesztő tényező valójában csak az elnyomást és az elkeseredettséget növelte és Dulles nem érte meg a vasfüggöny lebontását. Wisner pedig a cserben hagyott magyar 1956 miatt jött rá, hogy csak egy kegyetlen és önérdekű játékot űznek népekkel, semmi mást. Ebbe mentálisan beleroppant és később öngyilkos lett.
A kommunista rend megingatását célzó hadműveletnek sok rétege volt, az egyik szerint a kommunista párt nacionalista és népszerű személyeit akarták Dullesék kiiktatni, hogy ezzel is növeljék a reménytelenséget és a haragot a vasfüggöny mögött, amivel nőtt a felkelés valószínűsége.
Ilyen „népszerű” nacionalistának számított Rajk László, volt belügy- majd 1948-tól külügyminiszter.
A Rajk-perben háromszáz embert fogtak le. Nem számított, hogy párttagokról volt szó. A túlélő és a Szabad Nép korábbi munkatárs Hódos György szerint „gumibot és puskatus, kényszerű ébrenlét, éhség és hideg, a legrafináltabb testi és lelki kínzóeszközök révén lett az illegalitás alatti letartóztatásból a Horthy-rendőrségnél különleges szolgálat… „A verőlegények és elektrotechnikusok szigorú parancsot kaptak, hogy ügyeljenek áldozataik életben tartására.” Havas Endre költőt és írót, egykori ellenállót mégis agyonverték, miután beleőrült a vallatásba. Hódos szerint a töménytelen hazudozás és kínzások miatt sokan áthelyezésüket kérték, Angyal László ezredes, Rajk egyik vallatótisztje pedig öngyilkos lett.
Legalább négyezer szociáldemokratát tartóztattak le, élükön Szakasits Árpáddal, valamint negyven kommunista tábornokot. Hódos szerint Szücs Ernő ÁVH-s ezredes egyenesen Sztálinhoz akart fordulni, de Rákosi időben elfogatta és parancsára Miklós testvérével együtt 1950. november 21-én agyonverték, majd a savazó kádba kerültek, így maradványaik soha nem került elő. A Szücs testvérek agyonveretését Farkas Vladimir vezette, aki vélhetően személyesen is részt vett kínzásukban.
De honnan jöhetett az ötlet? Kevésbé ismert, hogy a német titkosszolgálat által adott dezinformáció váltotta ki Sztálin katasztrofális tisztogatását a Vörös Hadsereg tisztikarában 1937-től kezdődően. Nincs kizárva, hogy az ötlet Dulles dédelgetett kedvencétől, Reinhard Gehlentől érkezett, aki a német katonai elhárítás, az Abwehr keleti osztályának vezetője volt a II. világháború alatt, és jól ismerte a szovjetek gondolkodását.
A dolog emberi része hátborzongató, mivel Dulles már nagyon régóta jó viszonyban volt a Field családdal, mégis, minden lelkiismeret-furdalás nélkül beáldozta az amúgy ártalmatlan, Harvardon végzett Noelt. Erica Wallach 1955-ös szabadulása után az Egyesült Államokban csatlakozhatott családjához. 1993-ban a rák utolsó fázisával küzdött, amikor egy újságíró megtalálta. A Gulágot megjárt nő valamit nagyon el akart mondani Allen Dulles személyiségéről, amikor így fogalmazott: „Dullesnek volt egy bizonyos arroganciája, amelyben azt hitte, hogy együttműködhet az ördöggel – bárki ördögével –, és mégis Allen Dulles maradhat.”
Megdöbbentőnek hat, de Noel és felesége az átéltek ellenére Magyarországon maradtak, később a Sashegyen kaptak egy elegáns villát. Ezzel kapcsolatban Field így nyilatkozott: „Tekintettel arra, hogy hisznek a bűnösségemben, nem hibáztathatom őket. Nem tehetek mást, mint hogy helyeslem az utálatukat. Ez az egészben a valódi borzalom.” Kennedy elnök főtanácsadója, Arthur Schlesinger szerint „Field egyszerű gondolkodásmódja elpusztíthatatlan volt”.
Borítókép: Joszip Sztálin, a Szovjetunió vezetője (Fotó:Getty Images/Heritage Images)
