Fehér város

Sokan ma is konténerekben laknak. Fotó: Ladóczki Balázs

A poros utcákon nyüzsög a tömeg, keleti város ez, gyalogosok az út közepén, motorosok cikáznak a kocsik között, békés szembeforgalom az egyirányú utcában. Meg taxik olyan sofőrökkel, akik lényegében mindent tudnak az életről. Egyikük egy régi Hyundai Elantrát hajt, amely természetesen vaskosan be van lepve cementporral, összevissza van tákolva a karosszériája, de gond nélkül felhajt a hajmeresztően meredek utcákon, s működik benne az ablakemelő és a légkondicionáló is. Valamint van benne félmillió kilométer. Azért ez becsülendő teljesítmény, jelzem is a sofőrnek, aki kicsit rákontráz. Ezt a kocsit ugyanis egy ház mellett találta a földrengés, egy utcán állt, amikor lecsapott a katasztrófa, és az épület rádőlt. Utólag eltakarították a romokat, és ott volt kövek között ez az Elantra. A lehetőségekhez képest helyrepofozták, majd vissza a forgalomba.

Három évvel a földrengés után, félmillió kilométerrel taxiként működik az autó, amelyet úgy tűnik, semmi se tud elpusztítani.

A belvárosi vásárlóutca ma is mészporos, üres, de bizakodó. Az épületek historizáló stílusban épültek újjá, láthatóan nemrég készültek el, de nem modernkedő üveg- és betonházak, hanem könnyed, keleties jellegűek. Elméletben azoknak akarják visszaadni ezeket, akik korábban itt éltek és dolgoztak. Ez azonban nagyon nehéz lesz. Sokan elmenekültek, mások meghaltak, és rengeteg olyan van, aki nem tervezi visszatérni a veszélyes városba. Ankarába a földrengés óta nagyjából ötvenezer új lakó érkezett Hatayból, a főváros ugyanis egy sziklás területen fekszik, ahol nincs földrengésveszély. Az újabb katasztrófától való félelem megbénította a tartományt, amely reménykedik, hogy lehet jövője. De a végső szót úgyis a föld fogja kimondani.

Borítókép: Az újjászülető város leendő főutcája (Fotó: Ladóczki Balázs)