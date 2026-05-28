Fehér város

A bizánci császár, I. Jusztinosz erőfeszítéseket tett Antiochia újjáépítésére, régi templomokat hoztak rendbe, kitisztították az utcákat. Majd 528-ban újra megrengett a föld, erősebben, mint két évvel korábban, de alig volt ház, amely elpusztuljon, így az áldozatok száma is jóval kevesebb volt, nagyjából ötezer alatt maradt. Ekkor már I. Jusztiniánusz volt a bizánci császár, aki megpróbálta ismét újjáépíteni a várost. Mindössze hét évvel az utolsó földrengés után máig nem teljesen tisztázott okokból lehűlt a régió és Európa, az aratás katasztrofálisan rossz volt, így éhínség pusztított mindenütt. Ezután négy évvel, 540-ben a perzsák megtámadták, kifosztották és felégették a várost, a lakóit rabszolgának hurcolták el. Újabb hét év múlva pestisjárvány tizedelte a csapásokat már szinte megszokó helybéli lakosságot, majd 551-ben Bejrútban, Antiochiától 265 kilométerre rengett meg a föld, elpusztítva mindent, amit el lehetett még pusztítani. További földrengések voltak 557-ben, 587-ben és 588-ban is. A felsorolt szörnyűségeket soha nem tudta a város kiheverni, Antiochia az a hely maradt, ahol először nevezték Krisztus követőit keresztényeknek és ahol ma is látható Szent Péter kicsiny kápolnája. Az ugyanis a hegyen van, a sziklára építve. A keresztes háborúk idején még rövid ideig fontosnak tűnt épp keresztény múltja miatt, így 1097-ben Tarantói Bohemund kilenc hónapon át ostromolta a várost, majd a siker után mindenkit lemészároltatott, akit a falakon belül talált. De Antiochia valójában meghalt, hogy Antakya megszülethessen.
A jövő ígérete
A sokat szenvedett város most teljesen újjáépül, ahogy annyiszor a történelem folyamán. A török hatóságok ugyanis úgy határoztak, nem azt építik vissza, amely egykor létezett, hanem modern technológiával, a tektonikus mozgásokat figyelembe véve, a környezetvédelmi előírásokat előtérbe helyezve hozzák létre az új Antakyát. A lakosság egy része most, három évvel a földrengés után még mindig a külvárosokban található szükségkonténerekben él. Ezek a viszonylag elfogadható lakások egyenként negyven négyzetméteresek, az áramot és a vizet ingyen használhatják a lakók, és még közösségi tereket is létrehoztak a szükségtelepek számára. Sok helyen autók állnak a konténerek mellett, vagyis a lakók némelyike innen jár dolgozni a városba, de azért a konténer mégse ház.
