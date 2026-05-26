Afrika Kaliforniája

Az afrikai kontinens legdélnyugatibb szegletében, az Atlanti-óceán fölé magasodó festői Tábla-hegy tövében és a széles Tábla-öböl mentén elterpeszkedő Fokvárost méltán nevezik a földkerekség egyik legszebb városának. A belváros üzleti negyedének égbe törő modern felhőkarcolói, a lüktető forgalom és az egymást érő elegáns üzletek hosszú sora, továbbá az óceánparti Sea Point luxusvilláinak látványa az ideérkező európai utazót sokkal inkább emlékeztetheti Kaliforniára, mintsem egy hagyományos afrikai nagyvárosra. Fokváros a történelmi múlt és a XXI. század ultramodernsége, valamint az afrikai, az európai és a délkelet-ázsiai kultúrák keveredésének színes kaleidoszkópja, és talán ez a sokszínűség az, ami különlegesen egyedi hangulatot ad a dél-afrikai metropolisznak.
Jobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.
A bolygó hollandi
Fokváros panorámáját az óceán szintjétől 1084 méteres magasságig felnyúló Tábla-hegy tömbje uralja. A meredek sziklafalakkal a város fölé magasodó Tábla-hegy egy asztallapszerűen sima, nagy kiterjedésű fennsík, amelynek tetejéről fenséges kilátás nyílik nyugati irányba az Atlanti-óceán végtelen víztömegére, továbbá a hegy lábánál elterpeszkedő metropoliszra és a szélesen elterülő Tábla-öbölre. Ha tiszta időben dél felé tekintünk, egészen a Cape Pointig, illetve a várostól nagyjából ötven kilométerre fekvő Jóreménység-fokáig is elláthatunk.
A viharairól és a szeszélyes időjárásáról hírhedt Jóreménység-fokához kötődik Nyugat-Fokföld leghíresebb legendája, a bolygó hollandi története is. A legenda szerint az 1650-es években a Holland Kelet-indiai Társaság kegyetlenségéről hírhedt kapitánya, Hendrik van der Decken a háromárbócos vitorlásával súlyos viharba került a fok közelében. A legénység könyörgése ellenére a kapitány nem volt hajlandó védett kikötőbe vonulni az elemek haragja elől, és a vihar bömbölését túlharsogva az ég és a pokol összes szellemére megesküdött: akkor is megkerüli a fokot, hogyha az ítéletnapig tart. A hajó a legénységével együtt eltűnt a tomboló viharban, és a legenda szerint azóta is a tengeren bolyong, hogy a kapitány sátáni esküje miatt bajt hozzon annak a fejére, aki megpillantja.
A Tábla-hegy nyugati oldalán fekvő partszakaszon található Fokváros legelegánsabb lakónegyede, a Sea Point, ahol drága luxus-apartmanokban és villákban élnek a város leggazdagabbjai. Ugyancsak itt fekszik Fokváros két legszebb strandja, a Clifton Beach, valamint a festői és a tizenkét hegycsúccsal, az úgynevezett Tizenkét apostollal körbevett homokos fövenyű öböl, a Camps Bay.
A színek városa
Fokváros egyik leghíresebb látnivalója a régi kikötőből az 1990-es években kiépített szórakozó és bevásárlónegyed, a Water Front, ahol éjjel-nappal zajlik az élet. Az összes híres világdivatmárkát kínáló luxusüzletek mellett elegáns éttermek, kávézók és szabadtéri színpadok várják a látogatókat, amelyeken jazz és afrikai folklórzenekarok szórakoztatják a közönséget. Fokváros és Dél-Afrika legrégibb épületegyüttese, az 1666 és 1679 között épült Jóreménység-erőd, ami ma múzeumként és a dél-afrikai hadsereg fokföldi hadtestének parancsnokságaként működik, szintén a belváros szívében áll. Az erőd előtt fekszik a város legnagyobb tere, a Grand Parade, ami a régi időkben az erődben állomásozó katonaság gyakorlatozó tere volt, és ahol manapság hétvégenként színes afrikai piac működik. A tér végén áll a városháza, a City Hall, a századfordulón olasz neoreneszánsz stílusban emelt épülettömb, ahol 1990. február 22-én a börtönből kiszabadult Nelson Mandela megtartotta az első nagy beszédét mintegy kétszázezres tömeg előtt, azt ígérve, hogy az apartheid lebontásával egy új és demokratikus Dél-Afrikát fognak felépíteni.
A város nyugati oldalát a Tábla-öböltől elválasztó Signal Hill, a Jelző-domb tövében fekszik Fokváros másik nagy látványossága, a Bo Kaap, vagyis a maláj negyed. Az élénk színű, vörös, sárga, kék és rózsaszínű házakból álló negyedet még a gyarmatosítás korából Délkelet-Ázsiából rabszolgaként behurcolt maláj, illetve muszlim vallású indiai és Srí Lanka-i emberek leszármazottjai lakják. A negyedben a maláj konyha remekeit kínáló éttermeken kívül számos, különböző ajándéktárgyakat és egzotikus fűszereket kínáló bolt várja a látogatókat.
Borítókép: A színes Fokváros jelképe a tengerparton (Fotó: Elter Tamás)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!