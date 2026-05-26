Afrika Kaliforniája

A Tábla-hegy Fotó: Elter Tamás

A viharairól és a szeszélyes időjárásáról hírhedt Jóreménység-fokához kötődik Nyugat-Fokföld leghíresebb legendája, a bolygó hollandi története is. A legenda szerint az 1650-es években a Holland Kelet-indiai Társaság kegyetlenségéről hírhedt kapitánya, Hendrik van der Decken a háromárbócos vitorlásával súlyos viharba került a fok közelében. A legénység könyörgése ellenére a kapitány nem volt hajlandó védett kikötőbe vonulni az elemek haragja elől, és a vihar bömbölését túlharsogva az ég és a pokol összes szellemére megesküdött: akkor is megkerüli a fokot, hogyha az ítéletnapig tart. A hajó a legénységével együtt eltűnt a tomboló viharban, és a legenda szerint azóta is a tengeren bolyong, hogy a kapitány sátáni esküje miatt bajt hozzon annak a fejére, aki megpillantja.

A Tábla-hegy nyugati oldalán fekvő partszakaszon található Fokváros legelegánsabb lakónegyede, a Sea Point, ahol drága luxus-apartmanokban és villákban élnek a város leggazdagabbjai. Ugyancsak itt fekszik Fokváros két legszebb strandja, a Clifton Beach, valamint a festői és a tizenkét hegycsúccsal, az úgynevezett Tizenkét apostollal körbevett homokos fövenyű öböl, a Camps Bay.

A színek városa

Fokváros egyik leghíresebb látnivalója a régi kikötőből az 1990-es években kiépített szórakozó és bevásárlónegyed, a Water Front, ahol éjjel-nappal zajlik az élet. Az összes híres világdivatmárkát kínáló luxusüzletek mellett elegáns éttermek, kávézók és szabadtéri színpadok várják a látogatókat, amelyeken jazz és afrikai folklórzenekarok szórakoztatják a közönséget. Fokváros és Dél-Afrika legrégibb épületegyüttese, az 1666 és 1679 között épült Jóreménység-erőd, ami ma múzeumként és a dél-afrikai hadsereg fokföldi hadtestének parancsnokságaként működik, szintén a belváros szívében áll. Az erőd előtt fekszik a város legnagyobb tere, a Grand Parade, ami a régi időkben az erődben állomásozó katonaság gyakorlatozó tere volt, és ahol manapság hétvégenként színes afrikai piac működik. A tér végén áll a városháza, a City Hall, a századfordulón olasz neoreneszánsz stílusban emelt épülettömb, ahol 1990. február 22-én a börtönből kiszabadult Nelson Mandela megtartotta az első nagy beszédét mintegy kétszázezres tömeg előtt, azt ígérve, hogy az apartheid lebontásával egy új és demokratikus Dél-Afrikát fognak felépíteni.