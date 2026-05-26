Miért leszünk ingerlékenyebbek meleg időben? Mit tegyünk ellene?

Megérkeztek az első igazán meleg napok és velük együtt a fáradtság, a türelmetlenség, a szétszórtság is. Amellett, hogy a napfénynek és a jó időnek örülünk, sokan ilyenkor nehezebben koncentrálnak, rosszabbul alszanak és könnyebben felhúzzák magukat. Miért terheli meg az idegrendszert a meleg? És mit tegyünk ellene?

Bogos Zsuzsanna
2026. 05. 26. 5:15
Forrás: Pexels
A hőség pszichológiája

A tartós meleg nem csak fizikailag merít ki bennünket. A magas hőmérséklet fokozhatja az agressziót és az impulzív reakciókat is. Egyszerűen: hamarabb elfogy a türelmünk. A hétköznapokban ez gyakran apró konfliktusokban jelenik meg. Az autósok türelmetlenebbek, az ügyintézés ingerültebben megy, könnyebben elfajulnak a kis konfliktusok. Pszichológiai kutatások szerint a hőség ráadásul közvetlenül is növelheti az ellenségesebb gondolatok és reakciók esélyét. Melegben sokkal érzékenyebben reagálhatunk a zajra, a várakozásra vagy akár egy apró kellemetlenségre is. 

Különösen igaz ez az első hőség idején, amikor a szervezet még nincs hozzászokva a nyári ritmushoz. A hirtelen meleg idegrendszeri tartalékokat emészt fel, ami miatt ilyenkor nehezebb higgadtan reagálni a hétköznapi helyzetekre. A májusi–júniusi átmenet ezért sokak számára akár megterhelőbb is lehet, mint a későbbi kánikula.

Miért nehezebb a meleg városban?

A hőség a nagyvárosokban ráadásul intenzívebben hat, ahol kevesebb a zöldfelület, ami valamelyest enyhít a melegen, miközben több az ember, akik több türelmet igényelnének. Ehhez társul a zajterhelés, a rosszabb levegőminőség és a zsúfoltság érzése. Városi környezetben ezért sokkal gyorsabban kialakulhat a mentális kimerültség. 

Mit segíthet?

A szakemberek szerint ilyenkor nem az a cél, hogy ugyanazzal a tempóval működjünk tovább, mint tavasszal vagy ősszel. A szervezet természetes módon lassítani próbál.

Sokat segíthet az árnyék keresése, a tudatos folyadékpótlás és a napi rutin átalakítása. A déli órákban érdemes kevesebb terhelést vállalni, este pedig megpróbálni lehűteni a hálószobát. A víz közelsége — akár egy rövid séta a folyóparton vagy egy hűvös zuhany — szintén segíthet csökkenteni a stresszérzetet. Sokan a csendet és a lelassulást is tudatosabban keresik ilyenkor: rövidebb telefonhasználat, kevesebb zaj, több pihenés. Egy ima, néhány perc csend vagy tudatos visszahúzódás sokaknak segít újrarendezni a napot. Ha a meleg miatt nehezebben alszunk el, érdemes kipróbálni néhány bevált praktikát.  (Ezeket ebben a cikkben gyűjtöttük össze.) 

A nyár nem mindig energikus, napsütéses eufória. A testünk ilyenkor is igényli a pihenést, a lassabb tempót. 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
