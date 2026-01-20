Ezekkel a trükkökkel újra végigaludhatjuk az éjszakát

Az alvásproblémák 50 felett gyakran felerősödnek, különösen akkor, ha az időjárás is gyorsan változik. Ezt fokozhatják bizonyos állapotok, például a szorongás vagy a figyelem szétszórtsága, melyek szintén megnehezíthetik az elalvást, még akkor is, ha testileg már kimerültek vagyunk. Nehéz elalvás esetén az elalvás segítése nem a test erőltetéséről, hanem az elme megnyugtatásáról szól. Ehhez gyűjtöttünk össze néhány technikát.

Az alvás javítása időjárás-változáskor apró szokásokon múlik – a hálószoba hangulata többet számít, mint hinnénk. (Kép: Pexels)

Miért borítja fel az alvásunkat az időjárás?

Ahogy telnek az évek, egyre érzékenyebben reagálunk a környezeti változásokra. Nem képzelgés, ha egy hidegfront előtt forgolódunk, vagy egy hirtelen melegedés után felszínesebben alszunk. A rossz alvás leggyakoribb okai:

Hőmérséklet-ingadozás: a testünk alváshoz lehűlne, de a kinti meleg vagy a túlfűtött lakás ezt megnehezíti

Frontérzékenység: fejfájás, nyugtalanság, szapora gondolatok

Légnyomás-változás: hat a keringésre, a pulzusra, az idegrendszerre is

Ezek együtt azt eredményezik, hogy az agyunk „készenléti állapotban” marad, miközben mi már rég aludnánk.

Alvás javítása egyszerűen

Sokszor alábecsüljük, mennyit számít a környezet. Az alvás javítása természetes módszerekkel sokszor hatékonyabb, mint gondolnánk, különösen akkor, ha az alvásminőség javítása a célunk. Érdemes odafigyelnünk arra, hogy:

a hálószoba hőmérséklete 18–21 °C között legyen

lefekvés előtt alaposan szellőztessünk

csökkentsük a zajt és a beszűrődő fényt

elalvás előtt legalább egy órával már ne nézzünk képernyőt

figyeljünk az alvási pózra (erről itt írtunk bővebben)

legyen egy ismétlődő rutinunk, minden elalvás előtt, ami emlékezteti testünket és elménket arra, hogy itt az ideje a pihenésnek

Amikor az agy nem akar elhallgatni

Mégis, van úgy, hogy minden igyekezet ellenére – a testünk fáradtsága ellenére is – az elménk nem tud kikapcsolni. Ilyenkor segíthet néhány kipróbált módszer, amely kifejezetten az agyunk működésére koncentrál.

Gyakorlatok és technikák az elalvás gyorsítására

1. Katonai módszer (Military Sleep Method)

Ez egy klasszikus relaxációs technika, melyet állítólag amerikai katonáknak tanítottak, hogy akár extrém körülmények között (például zaj vagy stressz esetén) is gyorsan elaludjanak. A lényege, hogy izomcsoportonként tudatosan ellazítjuk magunkat, miközben lassú, mély légzést végzünk, és végül egy nyugodt képet képzelünk el.

Arcizmok ellazítása → vállak lelazítása → karok → törzs → lábak

Képzeljünk el egy békés szituációt (például tengerpartot vagy erdei tavat)

Ha nem megy azonnal, 10 másodpercig ismételgethetjük magunkban: „ne gondolkodj”

2. 4-7-8 légzés-technika