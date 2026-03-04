Az olajellátás helyzetéről is szó lesz Vlagyimir Putyin és Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter találkozóján – közölte Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára – írja a RIA Novosztyi.
Kiderült miről tárgyal Szijjártó Péter és Vlagyimir Putyin
Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára elárulta, milyen témáról egyeztet majd Putyin és Szijjártó Péter a találkozójuk során.
„Putyin a Kremlben fogadja Szijjártót, a Moszkvában munkalátogatáson tartózkodó magyar külgazdasági és külügyminisztert” – mondta Peszkov. A tárgyalásokon szó lesz arról is, hogy Kijev szándékosan blokkolja a szállításokat a Barátság kőolajvezetéken keresztül. Peszkov hangsúlyozta, hogy Magyarországot és Szlovákiát zsarolják.
„Más megkeresések nem érkeztek” – mondta Peszkov újságíróknak arra a kérdésre válaszolva, hogy európai országok fordultak-e Oroszországhoz az energiaszállítások újraindításával vagy növelésével kapcsolatban a Hormuzi-szoros lezárása és az Irán elleni háború közepette.
Korábban Orbán Viktorral is tárgyalt az orosz elnök. A telefonos egyeztetésen szóba került az ukrán hadseregbe mozgósított magyar állampolgárok helyzete, valamint az orosz hadifogságba került magyarok ügye is. Orosz sajtóhírek szerint Putyin felajánlotta, hogy szabadon engedik a kényszersorozással elhurcolt, magyar állampolgárságú hadifoglyokat. A felek abban is megállapodtak, hogy különböző szinteken folytatják a kapcsolattartást.
Borítókép: Vlagyimir Putyin és Szijjártó Péter (Fotó: AFP)
Szívszorító videó: újabb férfit hurcoltak el Kárpátaljáról Zelenszkij emberrablói
Sokkoló videó jelent meg róla.
Ukrán támadás érte az orosz gázszállító hajót Máltánál, itt vannak az újabb fotók a szabotázsakcióról
Több tucat orosz állampolgárt kellett kimenteni.
Vlagyimir Putyin és Orbán Viktor a kárpátaljai magyarok ügyéről egyeztetett, komoly ajánlat érkezett Moszkvából
Telefonon tárgyalt egymással a magyar miniszterelnök és az orosz elnök.
A Tisza Brüsszelben minden adandó alkalommal az orosz energia kivezetése mellett szavazott
Ezzel a Tisza Párt az ukránok érdekeit képviselte, nem pedig a magyarokét.
