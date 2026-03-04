„Putyin a Kremlben fogadja Szijjártót, a Moszkvában munkalátogatáson tartózkodó magyar külgazdasági és külügyminisztert” – mondta Peszkov. A tárgyalásokon szó lesz arról is, hogy Kijev szándékosan blokkolja a szállításokat a Barátság kőolajvezetéken keresztül. Peszkov hangsúlyozta, hogy Magyarországot és Szlovákiát zsarolják.

„Más megkeresések nem érkeztek” – mondta Peszkov újságíróknak arra a kérdésre válaszolva, hogy európai országok fordultak-e Oroszországhoz az energiaszállítások újraindításával vagy növelésével kapcsolatban a Hormuzi-szoros lezárása és az Irán elleni háború közepette.