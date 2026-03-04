Rendkívüli

Vlagyimir Putyin és Orbán Viktor a kárpátaljai magyarok ügyéről egyeztetett, komoly ajánlat érkezett Moszkvából

Szijjártó PéterPutyinegyeztetés

Kiderült miről tárgyal Szijjártó Péter és Vlagyimir Putyin

Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára elárulta, milyen témáról egyeztet majd Putyin és Szijjártó Péter a találkozójuk során.

Magyar Nemzet
2026. 03. 04. 11:23
Vlagyimir Putyin orosz elnök és Szijjártó Péter külügy- és külgazdasági miniszter (Fotó: AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az olajellátás helyzetéről is szó lesz Vlagyimir Putyin és Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter találkozóján – közölte Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára – írja a RIA Novosztyi.

Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára elmondta, az olajellátás helyzetéről is szó lesz Vlagyimir Putyin és Szijjártó Péter találkozóján (Fotó: AFP)
Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára elmondta, az olajellátás helyzetéről is szó lesz Vlagyimir Putyin és Szijjártó Péter találkozóján (Fotó: AFP)

„Putyin a Kremlben fogadja Szijjártót, a Moszkvában munkalátogatáson tartózkodó magyar külgazdasági és külügyminisztert” – mondta Peszkov. A tárgyalásokon szó lesz arról is, hogy Kijev szándékosan blokkolja a szállításokat a Barátság kőolajvezetéken keresztül. Peszkov hangsúlyozta, hogy Magyarországot és Szlovákiát zsarolják

„Más megkeresések nem érkeztek” – mondta Peszkov újságíróknak arra a kérdésre válaszolva, hogy európai országok fordultak-e Oroszországhoz az energiaszállítások újraindításával vagy növelésével kapcsolatban a Hormuzi-szoros lezárása és az Irán elleni háború közepette.

Korábban Orbán Viktorral is tárgyalt az orosz elnök.  A telefonos egyeztetésen szóba került az ukrán hadseregbe mozgósított magyar állampolgárok helyzete, valamint az orosz hadifogságba került magyarok ügye is. Orosz sajtóhírek szerint Putyin felajánlotta, hogy szabadon engedik a kényszersorozással elhurcolt, magyar állampolgárságú hadifoglyokat. A felek abban is megállapodtak, hogy különböző szinteken folytatják a kapcsolattartást.

Borítókép: Vlagyimir Putyin és Szijjártó Péter (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kondor Katalin
idezojelekukrajna

Megcsináljuk

Kondor Katalin avatarja

Észre kellene venni már, hogy a demokrácia nevetséges szóvá vált. Az unió székeiben háborúpárti bábok, jól fizetett bábok ülnek, a globalizmus bábjai.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu