Vlagyimir Putyin és Orbán Viktor a kárpátaljai magyarok ügyéről egyeztetett, komoly ajánlat érkezett Moszkvából

Az ügy előzménye, hogy Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter korábban bejelentette: a tárca bekérette Ukrajna budapesti nagykövetét a kárpátaljai magyarokat érintő kényszersorozások miatt.

A magyar kormány álláspontja szerint elfogadhatatlan, hogy a közösség tagjait erőszakkal vigyék el katonának. Szijjártó Péter korábban arról is beszélt, hogy Magyarország továbbra is szorgalmazza: az Európai Unió vezessen be szankciókat azokkal az ukrán katonai vezetőkkel szemben, akik felelősek a mozgósítás végrehajtásáért.

A miniszter felhívta a figyelmet arra, hogy a közösségi médiában továbbra is terjednek olyan felvételek, amelyeken férfiakat a családtagjaik szeme láttára visznek el az utcáról, majd bántalmaznak és megalázó módon buszokra kényszerítenek.

Orbán Viktor korábban felvetette: Magyarország kész lenne helyszínt biztosítani az ukrajnai háborúval kapcsolatos béketárgyalásoknak. Az orosz lap szerint a mostani telefonbeszélgetés is azt jelzi, hogy Budapest aktív diplomáciai csatornákat tart fenn a konfliktus szereplőivel.

A kárpátaljai magyarok helyzetéről is egyeztettek

A kárpátaljai magyar közösség helyzete továbbra is érzékeny kérdés a magyar külpolitikában, és ez a legmagasabb szinten is napirenden marad. Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin a kárpátaljai magyarok sorsáról is egyeztetett, és az orosz elnök komoly felajánlást tett – írja az orosz sajtó.

A Mandiner úgy értesült, hogy a Vlagyimir Putyin az orosz média szerint felajánlotta Orbán Viktornak, hogy szabadon engedik a Kárpátaljáról kényszersorozással elhurcolt magyar állampolgárságú hadifoglyokat.