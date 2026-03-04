A kárpátaljai magyarok ügyén túl Budapest és Moszkva megállapodott abban, hogy a jövőben különböző szinteken folytatják a kapcsolattartást, írta a Gazeta.ru. Orosz sajtóhírek szerint Vlagyimir Putyin felajánlotta, hogy az oroszok szabadon engedik az ukránok által kényszersorozással elhurcolt magyar állampolgárságú hadifoglyokat.
Vlagyimir Putyin és Orbán Viktor a kárpátaljai magyarok ügyéről egyeztetett, komoly ajánlat érkezett Moszkvából
Telefonon tárgyalt egymással a magyar miniszterelnök és az orosz elnök. A Kreml közlése szerint Vlagyimir Putyin és Orbán Viktor megbeszélésén szó volt az ukrán hadseregbe mozgósított magyar állampolgárok helyzetéről, valamint azoknak a magyaroknak az ügyéről is, akik orosz hadifogságba kerültek.
Az ügy előzménye, hogy Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter korábban bejelentette: a tárca bekérette Ukrajna budapesti nagykövetét a kárpátaljai magyarokat érintő kényszersorozások miatt.
A magyar kormány álláspontja szerint elfogadhatatlan, hogy a közösség tagjait erőszakkal vigyék el katonának. Szijjártó Péter korábban arról is beszélt, hogy Magyarország továbbra is szorgalmazza: az Európai Unió vezessen be szankciókat azokkal az ukrán katonai vezetőkkel szemben, akik felelősek a mozgósítás végrehajtásáért.
A miniszter felhívta a figyelmet arra, hogy a közösségi médiában továbbra is terjednek olyan felvételek, amelyeken férfiakat a családtagjaik szeme láttára visznek el az utcáról, majd bántalmaznak és megalázó módon buszokra kényszerítenek.
Orbán Viktor korábban felvetette: Magyarország kész lenne helyszínt biztosítani az ukrajnai háborúval kapcsolatos béketárgyalásoknak. Az orosz lap szerint a mostani telefonbeszélgetés is azt jelzi, hogy Budapest aktív diplomáciai csatornákat tart fenn a konfliktus szereplőivel.
A kárpátaljai magyarok helyzetéről is egyeztettek
A kárpátaljai magyar közösség helyzete továbbra is érzékeny kérdés a magyar külpolitikában, és ez a legmagasabb szinten is napirenden marad. Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin a kárpátaljai magyarok sorsáról is egyeztetett, és az orosz elnök komoly felajánlást tett – írja az orosz sajtó.
A Mandiner úgy értesült, hogy a Vlagyimir Putyin az orosz média szerint felajánlotta Orbán Viktornak, hogy szabadon engedik a Kárpátaljáról kényszersorozással elhurcolt magyar állampolgárságú hadifoglyokat.
Borítókép: Vlagyimir Putyin orosz elnök és Orbán Viktor magyar miniszterelnök kezet fognak a moszkvai Kremlben tartott találkozójuk után, 2025. november 28-án (Fotó: AFP/Alexander Nemenov)
