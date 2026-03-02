Egy magyar férfi a hadifogságból mesélt a háború szörnyűségeiről + videó

Mint mondta, a toborzó iroda emberei elrabolták, majd a frontra szállították, ahol megsérült. Hiába kérte a hatóságokat, nem kapott segítséget.

Az ukrán hatóságok hiába kértem, könyörögtem, nem segítettek rajtam, nem küldtek evakuációt

– emelte ki a férfi. Hozzátette: az orosz katonák segítettek rajta, akik ellátták a sebeit és jelenleg is fogva tartják. A férfi a videó utolsó mondatában Orbán Viktor miniszterelnökhöz fordulva azt kérte, hogy vigyék haza Magyarországra.

Zelenszkij emberrablói folyamatosan dolgoznak

Több drámai felvétel is igazolja, hogy kegyetlenül hurcolják a frontra az embereket Ukrajnában. A toborzótisztek szó szerint vadásznak a férfiakra az ukrán települések utcáin. Senkit és semmit nem kímélnek, ütik-verik áldozataikat.

A jogellenes és erőszakos eljárásoknak pedig már magyar halálos áldozatai is vannak. A beregszászi magyar férfit, Sebestyén Józsefet erőszakkal sorozták be, és a toborzótisztek által elszenvedett bántalmazások következtében halt meg még a nyár folyamán.