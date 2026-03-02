UkrajnakényszersorozásMagyarország

Egy magyar férfi a hadifogságból mesélt a háború szörnyűségeiről + videó

Egy ukrán–magyar kettős állampolgár videóüzenetben beszélt arról, miként került a frontra, és milyen megpróbáltatásokon ment keresztül. Elmondása szerint erőszakkal vitték el, majd a harcok során orosz hadifogságba esett. A férfi most nyilvánosan kért segítséget Orbán Viktor miniszterelnöktől és Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisztertől.

Magyar Nemzet
2026. 03. 02. 13:01
Fotó: YASUYOSHI CHIBA Forrás: AFP
„Orbán Viktorhoz illetve Szijjártó Péterhez szeretnék fordulni, azzal a kérelemmel, hogy menekítsenek ki innen, mert orosz hadifogságba kerültem“ – mondja a videóban az ukrán-magyar kettős állampolgárságú férfi. Román Albert egyúttal arról is beszélt, hogy Volodimir Zelenszkij emberrablói vitték el akarata ellenére a frontra – írja az Origo.

A férfit Zelenszkij emberrablói ragadták el és szállították a frontra
Fotó: YASUYOSHI CHIBA / AFP

Mint mondta, a toborzó iroda emberei elrabolták, majd a frontra szállították, ahol megsérült. Hiába kérte a hatóságokat, nem kapott segítséget. 

Az ukrán hatóságok hiába kértem, könyörögtem, nem segítettek rajtam, nem küldtek evakuációt

 – emelte ki a férfi. Hozzátette: az orosz katonák segítettek rajta, akik ellátták a sebeit és jelenleg is fogva tartják. A férfi a videó utolsó mondatában Orbán Viktor miniszterelnökhöz fordulva azt kérte, hogy vigyék haza Magyarországra. 

Zelenszkij emberrablói folyamatosan dolgoznak

Több drámai felvétel is igazolja, hogy kegyetlenül hurcolják a frontra az embereket Ukrajnában. A toborzótisztek szó szerint vadásznak a férfiakra az ukrán települések utcáin. Senkit és semmit nem kímélnek, ütik-verik áldozataikat. 

A jogellenes és erőszakos eljárásoknak pedig már magyar halálos áldozatai is vannak. A beregszászi magyar férfit, Sebestyén Józsefet erőszakkal sorozták be, és a toborzótisztek által elszenvedett bántalmazások következtében halt meg még a nyár folyamán. 

Egy nyilvánosságra került videó szerint az ukrán emberrablók kínozták és trágár szavakkal illették a kárpátaljai magyar férfit.  

2026. februárjában újabb magyar áldozatot követelt az ukrán kényszersorozás. Rebán Zsoltot, a 41 éves, súlyos szívbeteg férfit orvosi felmentése ellenére hurcolták el a kiképzésre, január 18-án vesztette életét. A fiatalembert annak ellenére vitték el, hogy igazolni tudta: gyermekkora óta súlyos szívbetegségben szenved. 

A toborzók azonban ezzel nem foglalkoztak, arra hivatkoztak, hogy bár a diagnózisok alapján alkalmatlan volt a frontszolgálatra, a kíméletlen kiképzésen részt kellett vennie. A súlyos szívbeteg férfi szervezete néhány nap után összeomlott, életét már nem tudták megmenteni. 

A sor azonban, ahogy azt az alábbi videó is bizonyítja, folytatódni fog, egészen addig, ameddig a háborút nem sikerül lezárni. 

Nemrég lapunknak adott interjújában Ferenc Viktória, a Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselője, aki szintén arról beszélt, hogy érezhetően növekszik a feszültség a kárpátaljai magyarok körében. 

„Tavaly nyáron Sebestyén József halálhíre járta be a sajtót: a beszámolók szerint a toborzás során olyan testi sérülések érték, amelyekbe később belehalt. Idén januárban pedig Rebán Zsolt tragédiája rázta meg a közösséget, akit súlyos szívbetegsége ellenére vittek el katonai kiképzésre, noha hivatalos orvosi dokumentumok igazolták, hogy nem alkalmas szolgálatra. Ő is életét vesztette” – emelte ki lapunknak a képviselő. 

Ferenc Viktória szerint ez a két eset mára jelképpé vált: annak a fájdalmas valóságnak a szimbólumává, hogy a háborúban sokszor az emberi méltóság és az egyéni sorsok háttérbe szorulnak a katonai szempontok mögött. Két olyan emberről beszélünk, akik ma is élhetnének családjuk körében.

Borítókép: Egy ukrán katona a front közelében (Fotó: AFP)

