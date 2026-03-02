Katonák őrzik az algyői biztonsági gáztározót

A Magyar Szénhidrogén-készletező Szövetség tulajdonában álló Hexum Földgáz Zrt. üzemelteti a Szegedtől néhány kilométerre, Algyő határában található 1,9 milliárd köbméter kapacitású Szőreg–1 föld alatti gáztárolót.
A naponta 25 millió köbméter földgáz kitárolására képes létesítmény kapacitásából 1,2 milliárd köbméter ellátásbiztonsági, a fennmaradó rész kereskedelmi célt szolgál.
A Magyar Honvédség Kinizsi Pál 30. Páncélozott Gyalogdandár katonái őrzik az algyői biztonsági földgáztározót.
A létfontosságú energetikai létesítmények védelmének megerősítését az ukrán zsarolás miatt rendelte el múlt héten Orbán Viktor. Már katonák őrzik a százhalombattai kőolajfinomítót és a paksi atomerőművet is.
