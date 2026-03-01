Katonák vigyázzák az algyői biztonsági földgáztározót is

Meghatározott parancsok alapján fegyveres őrzés-védelmi feladatot látnak el a Szőreg-1 biztonsági földgáztározó különböző területein a Magyar Honvédség Kinizsi Pál 30. Páncélozott Gyalogdandár katonái – közölte Kis Szabolcs hadnagy. A dandár a feladatok ellátásához minden felszerelést biztosít – tette hozzá.

Kis Szabolcs, az MH Kinizsi Pál 30. Páncélozott Gyalogdandár hadnagya sajtótájékoztatót tart a Hexum Földgáz Zrt. telephelyén, Algyő-Szőregen 2026. március 1-jén (Fotó: MTI/Rosta Tibor)

A Magyar Szénhidrogén-készletező Szövetség tulajdonában álló Hexum Földgáz Zrt. üzemelteti a Szegedtől néhány kilométerre, Algyő határában található 1,9 milliárd köbméter kapacitású Szőreg-1 föld alatti gáztárolót.

A naponta 25 millió köbméter földgáz kitárolására képes létesítmény kapacitásából 1,2 milliárd köbméter ellátásbiztonsági, a fennmaradó rész kereskedelmi célt szolgál.

Mint arról beszámoltunk , Orbán Viktor miniszterelnök a védelmi tanács szerdai ülését követően jelentette be, hogy elrendelte a kritikus energetikai infrastruktúra védelmének megerősítését.

A kiemelt energetikai létesítmények közelébe katonákat és a támadások elhárítására szükséges eszközöket is telepítenek.

A rendőrség a kijelölt erőművek, elosztóállomások és irányítóközpontok környékén nagyobb erőkkel járőrözik. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében drónrepülési tilalom lépett életbe.

Borítókép: Az MH Kinizsi Pál 30. Páncélozott Gyalogdandár katonái a Hexum Földgáz Zrt. telephelyén, Algyő-Szőregen 2026. március 1-jén (Fotó: MTI/Rosta Tibor)