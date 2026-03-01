A bahreini hatóságok megerősítették, hogy Irán több lakóépületet is célba vett, és hogy a polgári védelmi csapatok tűzoltási és mentési műveleteket is végrehajtottak az érintett helyszíneken.
Drámai videó: iráni drónok támadtak meg civil lakóépületeket Bahreinben
Több nemzetközi jelentés szerint Bahrein fővárosában, Manamában lakóépületeket ért támadás az Irán által indított drón- és rakétatámadások során. Irán az Egyesült Államok és Izrael összehangolt támadásaira válaszolt.
Amint arról beszámoltunk, Irán rakétákat és drónokat indított az amerikai katonai létesítmények és a regionális szövetségesek ellen.
A Perzsa-öböl városaiban robbanásokról és légiriadókról számoltak be; a feszültség növekedésével a szomszédos országok lezárták légterüket
– írta a mirnewsmedia a közösségi oldalán közzétett videójához.
Borítókép: Iráni drónok támadtak meg civil lakóépületeket Bahreinben (Fotó: AFP)
További Külföld híreink
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Menekülnek az emberek, pánik tört ki a dubaji repülőtéren + videó
Rémülten menekülnek az emberek Dubajból, miután több iráni támadás is érte a várost.
Irán már inkább tárgyalna?
Donald Trump egy interjúban jelentette be, hogy Irán új vezetése egyeztetne az Egyesült Államokkal.
A brit légvédelem a ciprusi brit támaszpontok felé tartó iráni rakétákat lőtt le
A Bahreinben működő amerikai támaszponton, amelyet közvetlen iráni rakétatámadás ért, a becsapódások idején 300 brit katona volt – közölte a brit védelmi miniszter.
Rakéta csapódott az óvóhelybe Izraelben, sokan meghaltak + videó
Többen megsebesültek.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Menekülnek az emberek, pánik tört ki a dubaji repülőtéren + videó
Rémülten menekülnek az emberek Dubajból, miután több iráni támadás is érte a várost.
Irán már inkább tárgyalna?
Donald Trump egy interjúban jelentette be, hogy Irán új vezetése egyeztetne az Egyesült Államokkal.
A brit légvédelem a ciprusi brit támaszpontok felé tartó iráni rakétákat lőtt le
A Bahreinben működő amerikai támaszponton, amelyet közvetlen iráni rakétatámadás ért, a becsapódások idején 300 brit katona volt – közölte a brit védelmi miniszter.
Rakéta csapódott az óvóhelybe Izraelben, sokan meghaltak + videó
Többen megsebesültek.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!