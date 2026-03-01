bahreiniránegyesült államokcivil

Drámai videó: iráni drónok támadtak meg civil lakóépületeket Bahreinben

Több nemzetközi jelentés szerint Bahrein fővárosában, Manamában lakóépületeket ért támadás az Irán által indított drón- és rakétatámadások során. Irán az Egyesült Államok és Izrael összehangolt támadásaira válaszolt.

2026. 03. 01. 18:29
Iráni drónok támadták meg a civil lakóépületeket Bahreinben
A bahreini hatóságok megerősítették, hogy Irán több lakóépületet is célba vett, és hogy a polgári védelmi csapatok tűzoltási és mentési műveleteket is végrehajtottak az érintett helyszíneken.

Iráni drónok támadták meg a civil lakóépületeket Bahreinben. A képen: Füst szállt fel azután, hogy Irán rakétatámadást hajtott végre az amerikai haditengerészet 5. flottájának főparancsnoksága ellen Manamában, válaszul az amerikai-izraeli támadásokra, Bahreinben Fotó: STRINGER / ANADOLU
Iráni drónok támadtak meg civil lakóépületeket Bahreinben. A képen: füst szállt fel azután, hogy Irán rakétatámadást hajtott végre az amerikai haditengerészet 5. flottájának főparancsnoksága ellen Manamában, válaszul az amerikai–izraeli támadásokra Fotó: STRINGER / ANADOLU

Amint arról beszámoltunk, Irán rakétákat és drónokat indított az amerikai katonai létesítmények és a regionális szövetségesek ellen.

A Perzsa-öböl városaiban robbanásokról és légiriadókról számoltak be; a feszültség növekedésével a szomszédos országok lezárták légterüket

– írta a mirnewsmedia a közösségi oldalán közzétett videójához.

Borítókép: Iráni drónok támadtak meg civil lakóépületeket Bahreinben (Fotó: AFP)

 

