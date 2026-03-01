Drámai videó: iráni drónok támadtak meg civil lakóépületeket Bahreinben

A bahreini hatóságok megerősítették, hogy Irán több lakóépületet is célba vett, és hogy a polgári védelmi csapatok tűzoltási és mentési műveleteket is végrehajtottak az érintett helyszíneken.

Iráni drónok támadtak meg civil lakóépületeket Bahreinben. A képen: füst szállt fel azután, hogy Irán rakétatámadást hajtott végre az amerikai haditengerészet 5. flottájának főparancsnoksága ellen Manamában, válaszul az amerikai–izraeli támadásokra Fotó: STRINGER / ANADOLU