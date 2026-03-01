Menekülnek az emberek, pánik tört ki a dubaji repülőtéren + videó

„Dubaji reptér most! Mindenki próbál menekülni!” – írta a közösségi oldalán megosztott videójához Szarvas Szilveszter.

Amint arról korábban beszámoltunk, az iráni Forradalmi Gárda bosszút esküdött az iráni vallási vezető haláláért. Egy dubaji luxushotelt és a Zayed repülőtér egyik terminálját találat érte a támadások során, valamint a Burj Al Arabnál is tűz ütött ki. A járókelők – turisták és helyi lakosok – rémülten menekültek.