Orbán Viktor fontos bizonyítékokat szerzett, reggel teríti lapjait a Barátság kőolajvezetékkel kapcsolatban

dubaji reptérdubajzayed repülőtér

Menekülnek az emberek, pánik tört ki a dubaji repülőtéren + videó

Rémülten menekülnek az emberek Dubajból, miután több iráni támadás is érte a várost.

Magyar Nemzet
2026. 03. 01. 18:58
Menekülnek az emberek Dubajból Fotó: NICOLAS ECONOMOU Forrás: NurPhoto
„Dubaji reptér most! Mindenki próbál menekülni!” – írta a közösségi oldalán megosztott videójához Szarvas Szilveszter. 

Amint arról korábban beszámoltunk, az iráni Forradalmi Gárda bosszút esküdött az iráni vallási vezető haláláért. Egy dubaji luxushotelt és a Zayed repülőtér egyik terminálját találat érte a támadások során, valamint a Burj Al Arabnál is tűz ütött ki. A járókelők – turisták és helyi lakosok – rémülten menekültek.

