Hamarosan kiderülhet, mikor kerülhet sor a légtérzár feloldására + videó

„Sajnos továbbra is légtérzárak vannak a térségben, repülőgépeknek sem fel-, sem leszállási engedélyt nem adnak, a világ legnagyobb és legjelentősebb légitársaságai is szüneteltetik a működésüket, illetve a járataikat a térségben” – tette hozzá a tárcavezető.
Sok kérdés érkezett arról, hogy a szárazföldi átkelőhelyeket nem érdemes-e használni. Azoknak, akik Izraelben tartózkodnak, nekik mondanám, hogy Egyiptom irányában van 24 órás határátkelőhely, át lehet lépni Jordánia felé is, és mind Egyiptomból, mind Jordániából jelenleg működnek repülőjáratok
– mondta Szijjártó Péter, hozzátéve:
Ami az Egyesült Arab Emírségeket és a többi arab országot illeti, ott is például Szaúd-Arábiába, Ománba be lehet lépni a szárazföldi átkelőhelyeken, Szaúd-Arábiába egyszerűsített határátlépéssel, de minden egyes országban azt a jelzést kaptuk a hatóságoktól, a kormányoktól, hogy nem javasolják a szárazföldi határátkelőhelyekre való megindulást, tekintettel a hosszú várakozási időkre, illetve arra, hogy sokkal biztonságosabbnak tartják a helyben maradást jelen helyzetben az országban történő mozgásnál, ezért arra kérek tisztelettel mindenkit, hogy fontolják meg a helyi hatóságok jelzéseit
