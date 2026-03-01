Rendkívüli

Orbán Viktor fontos bizonyítékokat szerzett, reggel teríti lapjait a Barátság kőolajvezetékkel kapcsolatban

Szijjártó Pétermagyarország

Hamarosan kiderülhet, mikor kerülhet sor a légtérzár feloldására + videó

Ma tovább eszkalálódott a közel-keleti helyzet. Irán esztelen módon lövi azokat az arab országokat, amelyek nem támadták meg Iránt, és ki tudja, hogy ezek az arab országok meddig viselik mindezt türelemmel – mondta a Facebook-oldalára feltöltött videójában Szijjártó Péter.

Magyar Nemzet
2026. 03. 01. 20:54
Szijjártó Péter (Fotó: MTI)
„Sajnos továbbra is légtérzárak vannak a térségben, repülőgépeknek sem fel-, sem leszállási engedélyt nem adnak, a világ legnagyobb és legjelentősebb légitársaságai is szüneteltetik a működésüket, illetve a járataikat a térségben” – tette hozzá a tárcavezető.

BRUSSELS, BELGIUM - FEBRUARY 23: Hungarian Foreign and Trade Minister Peter Szijjarto delivers remarks to the media ahead of the European Union Foreign Affairs Council meeting focused on the latest developments in Ukraine and the Middle East, in Brussels, Belgium, on February 23, 2026. Dursun Aydemir / Anadolu (Photo by Dursun Aydemir / Anadolu via AFP)
Szijjártó Péter Fotó: DURSUN AYDEMIR / ANADOLU

Sok kérdés érkezett arról, hogy a szárazföldi átkelőhelyeket nem érdemes-e használni. Azoknak, akik Izraelben tartózkodnak, nekik mondanám, hogy Egyiptom irányában van 24 órás határátkelőhely, át lehet lépni Jordánia felé is, és mind Egyiptomból, mind Jordániából jelenleg működnek repülőjáratok

– mondta Szijjártó Péter, hozzátéve: 

Ami az Egyesült Arab Emírségeket és a többi arab országot illeti, ott is például Szaúd-Arábiába, Ománba be lehet lépni a szárazföldi átkelőhelyeken, Szaúd-Arábiába egyszerűsített határátlépéssel, de minden egyes országban azt a jelzést kaptuk a hatóságoktól, a kormányoktól, hogy nem javasolják a szárazföldi határátkelőhelyekre való megindulást, tekintettel a hosszú várakozási időkre, illetve arra, hogy sokkal biztonságosabbnak tartják a helyben maradást jelen helyzetben az országban történő mozgásnál, ezért arra kérek tisztelettel mindenkit, hogy fontolják meg a helyi hatóságok jelzéseit

Szijjártó Péter arról is beszámolt, hogy az Egyesült Arab Emírségek külügyminiszterével beszélt telefonon.

Biztosított arról, hogy minden tőlük telhetőt megtesznek annak érdekében, hogy több mint 4000 magyar állampolgár biztonságát megvédjék Dubajban, illetve Abu-Dzabiban, átvállalják a szállásköltségeket is. Sajnos mindkét nagy repülőteret csapás érte, ezért majd a holnapi nap folyamán térnek vissza arra a kérdésre, hogy mikor reális egyáltalán a légiközlekedésnek a megindulása.

Ománban is sok magyar van, az úszóválogatott egy része is ott tartózkodik. Sok család jelezte, hogy ott vannak. 

Természetesen ott is folyamatos a munkavégzésünk, a képviseleten az ügyeleti konzulátusi telefonszám mindenkinek a rendelkezésére áll. Az Iránban futballozó Gera Dániel és külföldi csapattársai számára pedig Törökországba kértünk szárazföldi beléptetést.

– mondta Szijjártó Péter. Hozzátette: 

Mindenki, aki bajba kerül, vagy aki szeretne kapcsolatba lépni velünk, ezt megteheti, a nagykövetségeken továbbra is folyamatos a munkavégzés, a konzulátusok is folyamatos ügyeletben vannak. Itt Budapesten a call center továbbra is megerősített létszámmal dolgozik.

A miniszter úgy fogalmazott:

Holnap reggel tehát újabb információkat kapunk arról, hogy a légitársaságok hogyan tervezik az újraindulást, lesz-e egyáltalán lehetőség a légtérzárak feloldására, hiszen sajnos most is nagyon sok rakétával, drónnal lövi Irán az arab országokat.

Szijjártó Péter elmondta:

Az egyesült arab emírségekbeli kollégám például elmondta, hogy az a sok száz drón és rakéta, köztük ballisztikus és cirkálórakéták, amelyeket az irániak kilőttek az emírségekre, az több, mint amit Izraelre kilőttek, tehát sajnos az eszkalációnak egy nagyon súlyos, egyre súlyosbodó helyzetét látjuk.

A tárcavezető végül hangsúlyozta: 

Továbbra is minden magyar állampolgárt arra kérek, hogy jelentkezzenek konzuli védelemre. Sokan ezt még mindig nem tették meg. 2400-an vannak körülbelül az emírségekben magyarok, akik konzuli védelemre regisztráltak, de a kollégám szerint az ő regisztrációjuk szerint több mint négyezer magyar van ott, tehát továbbra is arra kérek mindenkit, hogy a közvetlen kapcsolattartás érdekében konzuli védelemre regisztráljon. Holnap reggel pedig az újabb információkkal jelentkezem. Vigyázzanak magukra!

Borítókép: Szijjártó Péter (Fotó: MTI)

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

