Hamarosan kiderülhet, mikor kerülhet sor a légtérzár feloldására + videó

Ami az Egyesült Arab Emírségeket és a többi arab országot illeti, ott is például Szaúd-Arábiába, Ománba be lehet lépni a szárazföldi átkelőhelyeken, Szaúd-Arábiába egyszerűsített határátlépéssel, de minden egyes országban azt a jelzést kaptuk a hatóságoktól, a kormányoktól, hogy nem javasolják a szárazföldi határátkelőhelyekre való megindulást, tekintettel a hosszú várakozási időkre, illetve arra, hogy sokkal biztonságosabbnak tartják a helyben maradást jelen helyzetben az országban történő mozgásnál, ezért arra kérek tisztelettel mindenkit, hogy fontolják meg a helyi hatóságok jelzéseit