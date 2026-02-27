Bulgáriában súlyos vádakkal álltak elő a Fradi sikere miatt, dühöng a helyi sajtó

Miután a múlt heti első meccsen a Ludogorec 2-1-re nyert a Fradi ellen, Robbie Keane együttesének muszáj volt hazai pályán erősen kezdenie, és ez meg is valósult. Kanikovszki már a 14. percben megszerezte a vezetést, majd fél óra elteltével Zachariassen gólja már a továbbjutás felé lökte az FTC-t. Az eredmény végül nem is változott, maradt a 2-0, ami összesítésben 3-2-es ferencvárosi sikert és továbbjutást jelentett az Európa-liga nyolcaddöntőjébe. Bulgáriában azonban nem nyelik le könnyen a történteket: súlyos bírói hibáról írnak, ami sújtotta a Ludogorecet – a bolgár sajtó szerint ráadásul itt nem először.

Bulgáriában kezezés miatt súlyos bírói hibáról írnak, ami sújtotta a Ludogorecet a Fradi ellen Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Bulgária egyik vezető sportlapja, a sportal.bg a Fradi–Ludogorec meccset elemző cikke nem rejtette véka alá a dühét: „Újabb súlyos játékvezetői hiba” – harsogják már a címben is.

„Összességében a hazaiak voltak a jobbak, különösen az első félidőben múlták felül teljesen a bolgár csapatot, bár több helyzetet is kihagytak. A szünet után a Ludogorec játékosai is kialakítottak néhány komoly lehetőséget, hogy hosszabbításra mentsék a párharcot, de Stanics és Tekpetey is hibázott” – egyfelől elismeri a bolgár lap, hogy a Fradi jobb teljesítményt nyújtott, majd kiemeli a Ludogorec gyenge védekezését is, aztán rátér a fekete levesre: a bírózásra.

Bolgár sajtó: a Fradi újra bírói ajándékot kapott a Ludogorec ellen

Bulgáriában a Fradi második gólja miatt dühöngenek. A találat előzménye az volt, hogy a Ferencváros szögletzászlójánál egy bolgár beadást Cadu blokkolt, ami miatt a Ludogorecnél kezezést reklamáltak, de Chris Kavanagh angol játékvezető nem fújta le az esetet, és ebből indult a kontra, aminek a vége Zachariassen – végül a továbbjutást eldöntő – gólja lett.

Ezt írják erről a bolgár lapban:

A magyarok második góljánál elkövetett súlyos játékvezetői hiba is közrejátszott a kiesésben. A támadás egy egyértelmű kezezéssel indult, amikor a hazai játékos kézzel állította meg Vidal veszélyes beadását. A VAR sem jelzett a főbírónak, így a szabálytalanság ellenére a találatot megadták.

Itt nem állt meg a sportal.bg, amely ugyanis emlékeztetett egy korábbi esetre. A két csapat ebben az idényben harmadszor csapott össze az Üllői úton, és az előző alkalmat hozták fel Bulgáriában. Még novemerben az El főtábláján nyert a Fradi 3-1-re hazai pályán a Ludogorec ellen, erről ezt írják:

A Ferencváros így másodszor kapott komoly játékvezetői ajándékot az idényben a Ludogorec ellen, hiszen tavaly ugyanitt egy egyértelmű tizenegyest nem ítéltek meg a bolgárok javára a Csocsev ellen elkövetett szabálytalanság után, ami akkor is befolyásolta a mérkőzés végkimenetelét.

Végül megemlítik, hogy a Ludogorec még így is kiharcolhatta volna a hosszabbítást a hajrában, amikor Makreckis szabálytalansága után tizenegyeshez juthatott volna, de a VAR-vizsgálat akkor sem velük volt: „centis” lesállást állapított meg a bolgár csatárnál.