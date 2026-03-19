Nagyobb kárt okozó rongálás bűntette és más bűncselekmény miatt nyújtott be vádiratot a Siófoki Járási Ügyészség azzal a férfival szemben, aki több mint hatszázezer forint kárt okozott a balatoni hajózási társaságnak.
Mutatjuk a térfigyelő kamera felvételét az őrjöngő férfiról, aki szétverte a szántódi révet, mert nem tudott kompra szállni
Hajnal négykor.
A vád szerint a budapesti férfi 2025 augusztusában hajnali négy óra környékén részegen jelent meg a szántódi révnél, ahol azzal szembesült, hogy ilyen korai időszakban nem jár a komp. Ettől olyan ideges lett, hogy addig-addig feszegette a jegyértékesítő pavilon melletti sorompót, amíg azt sikerült letörnie. Azonban ez nem volt elég, a törött sorompórúddal többször ráütött a másik sorompóra, ami szintén letörött.
A férfinak lopás miatt is felelnie kell, mivel nemcsak a sorompókat, hanem több mint ötvenezer forint kárt okozva egy italautomatát is megrongált a kikötőben azért, hogy hozzájusson egy alig nyolcszáz forintba kerülő üdítőhöz. Az ügyészség a Siófoki Járásbíróságra benyújtott vádiratában a vádlottal szemben közérdekű munka büntetés kiszabására tett indítványt.
A férfi őrjöngését egy térfigyelő kamera is rögzítette.
További Belföld híreink
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
