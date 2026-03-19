Mutatjuk a térfigyelő kamera felvételét az őrjöngő férfiról, aki szétverte a szántódi révet, mert nem tudott kompra szállni

A férfinak lopás miatt is felelnie kell, mivel nemcsak a sorompókat, hanem több mint ötvenezer forint kárt okozva egy italautomatát is megrongált a kikötőben azért, hogy hozzájusson egy alig nyolcszáz forintba kerülő üdítőhöz. Az ügyészség a Siófoki Járásbíróságra benyújtott vádiratában a vádlottal szemben közérdekű munka büntetés kiszabására tett indítványt.

A férfi őrjöngését egy térfigyelő kamera is rögzítette.