Mutatjuk a térfigyelő kamera felvételét az őrjöngő férfiról, aki szétverte a szántódi révet, mert nem tudott kompra szállni

Forrás: Magyarország Ügyészsége2026. 03. 19. 15:54
Nagyobb kárt okozó rongálás bűntette és más bűncselekmény miatt nyújtott be vádiratot a Siófoki Járási Ügyészség azzal a férfival szemben, aki több mint hatszázezer forint kárt okozott a balatoni hajózási társaságnak.

A vád szerint a budapesti férfi 2025 augusztusában hajnali négy óra környékén részegen jelent meg a szántódi révnél, ahol azzal szembesült, hogy ilyen korai időszakban nem jár a komp. Ettől olyan ideges lett, hogy addig-addig feszegette a jegyértékesítő pavilon melletti sorompót, amíg azt sikerült letörnie. Azonban ez nem volt elég, a törött sorompórúddal többször ráütött a másik sorompóra, ami szintén letörött.

A férfinak lopás miatt is felelnie kell, mivel nemcsak a sorompókat, hanem több mint ötvenezer forint kárt okozva egy italautomatát is megrongált a kikötőben azért, hogy hozzájusson egy alig nyolcszáz forintba kerülő üdítőhöz. Az ügyészség a Siófoki Járásbíróságra benyújtott vádiratában a vádlottal szemben közérdekű munka büntetés kiszabására tett indítványt.

A férfi őrjöngését egy térfigyelő kamera is rögzítette. 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
