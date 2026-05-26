Magyar Péter bejelentette: más tisztségekre is kiterjesztenék a cikluskorlátot

Magyar Péter rekordot döntött: Orbán Viktort kereste a parlamentben

Európai Bizottság: Teljesíteni kell a szupermérföldköveket az uniós pénzekhez

Magyarországnak továbbra is teljesítenie kell az úgynevezett szupermérföldköveket ahhoz, hogy hozzáférjen az uniós helyreállítási alap forrásaihoz – erről beszélt kedden Brüsszelben az Európai Bizottság illetékes szóvivője.

Magyar Nemzet
2026. 05. 26. 16:00
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (Fotó: AFP)
A témában Paula Pinho vezető szóvivő is megszólalt. Egy újságírói kérdésre válaszolva azt mondta: egyelőre nem tudja megerősíteni, mikor találkozhat Brüsszelben Magyar Péter miniszterelnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke az uniós források ügyében

 – számolt be róla az MTI.

Magyarországnak összesen 27 szupermérföldkövet kell teljesítenie ahhoz, hogy hozzáférjen a koronavírus-járvány utáni helyreállítást szolgáló uniós alap pénzeihez. Ezek elsősorban az igazságszolgáltatás függetlenségéhez és az uniós pénzügyi érdekek védelméhez kapcsolódnak.

Az Orbán-kormány tavaly döntött Magyarország kilépéséről a Nemzetközi Büntetőbíróságból, mivel egyre elfogadhatatlanabbnak tartotta a testület működését és politikai szerepvállalását; a parlament akár már szerdán dönthet a kilépési folyamat leállításáról.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Sümeghi Lóránt
Egészpályás letámadás a Patrióták ellen

Brüsszelben továbbra is a kettős mérce formálja a különböző jogi eljárások életútjait.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
